En las últimas horas, el entorno de Millonarios se sorprendió ya que el periodista de Caracol Radio César Augusto Londoño aseguró que el equipo ‘embajador’ había alcanzado un acuerdo con Santos de Brasil para la venta del central Juan Pablo Vargas y el regreso del mediocampista Daniel Ruíz, una situación que parece beneficiosa para las dos partes, pero no tanto para el cuerpo técnico del conjunto bogotano.

Esto ya que se viene una seguidilla de partidos importantes y las lesiones ya comienzan a ser protagonistas entre los jugadores, pues, por ejemplo, actualmente de la defensa hay tres futbolistas en la enfermería y las opciones son limitadas.

En el regreso de Millonarios a Bogotá luego de ganarle a Crystal Palace de Inglaterra en Estados Unidos, los medios le preguntaron a Gamero sobre la salida de Vargas y él, sorprendido, dijo que aún no le habían dicho nada.

Alberto Gamero explicó la situación de Juan Pablo Vargas, Daniel Ruiz y los jugadores que se encuentran lesionados. El equipo viaja mañana a Barranca a las 3:00 pm y se espera que se lleve el equipo principal.

“Directamente no me han dicho nada. Yo sí he escuchado algo, pero la verdad a mí no me han comunicado nada, a pesar de que allá estábamos con el doctor (Gustavo) Serpa“, comenzó explicando Gamero en diálogo con Adictos al Balón y Win Sports.

Y agregó: “Juan Pablo Vargas aún está conmigo. Repito, a mí todavía no me han informado nada y por ahora está en su recuperación, esperamos que se reponga de la mejor manera”.

Además, explicó que sobre el tema del regreso de Daniel Ruíz, un jugador que también estaría involucrado en el trato, tampoco sabe nada porque no se ha sentado a dialogar con los directivos.

De confirmarse la salida del central costarricense, esta sería la cuarta baja de Millonarios con respecto a la plantilla que fue campeona hace apenas un mes, pues ya se habían ido Óscar Cortés al Lens de Francia, Israel Alba al Deportivo Pasto y Luis Carlos Ruíz, quien aún está evaluando si busca un nuevo equipo o definitivamente se retira del fútbol.

Por otro lado, por ahora no ha llegado ningún refuerzo, ya que los directivos explican que la inversión la van a hacer a principios de 2024 para afrontar de la mejor manera la Copa Libertadores.

Próximos partidos de Millonarios

Por lo pronto, Millonarios se sigue preparando para la seguidilla de partidos que tiene en las próximas semanas, pues apenas regresó del compromiso amistoso en Estados Unidos y nuevamente se montará a un avión para dirigirse a Barrancabermeja y enfrentar a Alianza Petrolera este sábado 29 de julio a las 4:20 de la tarde.

Luego, viajará a España para medirse al Real Zaragoza el jueves 3 a las 12:30 del medio día y después jugará contra el Deportes Tolima en condición de local el lunes 7 de agosto a las 5:30 de la tarde.