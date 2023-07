Juan Pablo Vargas tiene en vilo a la afición azul luego de que el futbolista saliera del campo de juego, en el partido contra Pereira, con una lesión en su pierna izquierda.

Aunque afortunadamente salió caminando por sus propios medios, la tristeza de su cara era evidente, así que había mucha preocupación. Aún no tiene un dictamen oficial, pero el entrenador de Millonarios descartó al jugador costarricense para el próximo partido amistoso que jugarán en Chicago, contra Crystal Palace.

En rueda de prensa, Alberto Gamero dijo: “El médico me informó que va a haber una resonancia mañana. Lo más seguro es que no va a viajar. Es en el aductor. Sintió que se le abrió un poco. Hay que tomar una resonancia para ver la evolución y el tiempo que le va a tomar. Pero seguro seguro, para Chicago no va a estar”.

Con esto, Vargas se une a Andrés Llinás como los dos jugadores lesionados en la defensa, siendo ambos los titulares habituales de la formación del equipo capitalino. Lo que más preocupa es que para ninguno de los dos hay un tiempo estipulado para volver.

Qué defensas tiene Millonarios disponibles actualmente

Para muchos, incluido el técnico, uno de los puntos antes del partido contra Pereira fue Álex Moreno Paz, juvenil que ha hecho el proceso de divisiones menores y está teniendo cada vez más minutos en el equipo.

“Me encantó Moreno Paz porque hoy marcó a un par de jugadores complicados. Lástima lo de Vargas porque él también estaba haciendo un buen trabajo. Lastimosamente, ninguno de los dos va a estar”, Gamero.

Sin embargo, el jugador fue convocado a la Selección Colombia Sub-23, razón por la que no va a estar en el amistoso que jugará el azul en Estados Unidos. Así las cosas, son solo tres defensas centrales los que tiene disponible el club, y eso que hay uno que no juega en esa posición habitualmente

“Con la lesión de Llinás y Vargas, tenemos a Stiven Vega, Jorge Arias y Andrés Murillo. Esos son los tres centrales que vamos a llevar a Chicago”, dijo Gamero, teniendo en cuenta que el ‘jefecito’ lleva toda la semana recordando los movimientos como central, pues en su paso por las categorías inferiores y sus primeros minutos con el azul lo hizo muy bien.