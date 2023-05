Millonarios tendrá una dura prueba apenas inicie el segundo torneo de 2023 de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alberto Gamero fue invitado para disputar un compromiso de pretemporada ante el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra en la Chicago Nations Cup.

Este será un torneo amistoso que se disputará el miércoles 26 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Seat Geek y que le entregará el trofeo al ganador de este compromiso entre el equipo inglés y el colombiano.

Michael Libber, cofundador del torneo, dijo en un comunicado de prensa: “Estamos encantados de poder traer a clubes tan prestigiosos tanto de la Premier League como de la primera división del fútbol colombiano. Este es un lugar icónico, con gran ambiente y seguro que será un espectáculo tanto para los aficionados de estos equipos como para los seguidores del fútbol en general”.

Por ahora no hay boletería disponible, pero desde ya los aficionados pueden registrarse en la página web del torneo para recibir la notificación apenas abra la boletería.

Este será un partido que hará parte de la gira de pretemporada del equipo inglés, pues ahí estará ad portas de iniciar una nueva campaña en la máxima categoría del fútbol inglés, su décima consecutiva.

Destination: 🇺🇸

We’re heading to the USA this summer to take on @SevillaFC and @MillosFCoficial 😍#CPFC | @PLinUSA

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 12, 2023