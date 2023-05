La promesa que se mencionaba hace un tiempo, de una posible llegada de Falcao García a Millonarios, se ha convertido en una posibilidad cada vez más lejana y casi que irrealizable. Ya son muchas las señales que dejan entender que el goleador histórico de la Selección Colombia no jugará en el equipo del que es fiel hincha, a pesar de que vistió la camiseta de Santa Fe cuando niño.

Finalizando el mes de abril de 2023, hubo una serie de publicaciones que empezaron a apuntar a Malasia como posible destino del colombiano, más precisamente al Johor Darul Takzim FC. Todo por el mensaje de un príncipe heredero al trono, que Falcao respondió para aceptar una invitación de la que no se han tenido mayores detalles.

Pero más allá de los rumores, con ‘Lo sé todo’ habló Michelle García Zárate, que como hermana del jugador, sabe de sus prioridades y necesidades. Y ella dijo abiertamente que no quiere que salga del fútbol de Europa, pero solo dio una opción por fuera del viejo continente; Estados Unidos.

Hermana de Falcao García dijo qué quiere para el futuro del ‘Tigre’

Siempre se ha especulado con el futuro del goleador, porque los planes de volver a River Plate o cumplir su sueño con Millonarios sí se mencionaron por él mismo. Pero los años pasaron y cada vez se alejó más ese regreso a jugar en esta parte del mundo, sobre todo, por el tiempo que vivió en Europa y los cinco hijos que ahora tiene con Lorelei Tarón.

“Le están haciendo ojitos de muchos lados, ya tiene una familia y el futuro de sus hijos. Hay que esperar qué es lo mejor para su familia”, confesó Michelle y ella sabe mucho de la vida íntima del jugador de 37 años, aunque algunos dicen que es mayor por un tema de doble documentación.

Siempre se supo que Radamel García, padre del ídolo de la selección Colombia, no quería que arriesgara el prestigio de su carrera y que no expusiera su físico en el fútbol colombiano. A ese dato, se suma lo que dijo la hermana menor de Falcao y que es un pensamiento que ya se ha manejado en el entorno de doña Carmenza Zárate, su mamá:

“Quisiera que se quedara en Europa, Estados Unidos me gustaría, pero que sea la voluntad de Dios”.

Y en temas más amables, de foco menos ligado a lo futbolístico, Michelle García se refirió a que no va a tener bebés porque Falcao y Lorelei ya tienen bastantes: “Otra vez voy a ser tía, por eso no voy a tener hijos, porque cinco hijos son suficientes, más lo que va a tener mi hermana. ¿Para qué?”. Ella espera que no lleguen más sobrinos, por lo menos de parte del ‘Tigre’, y lo dijo con una sonrisa: “Espero que sean suficientes”.

No será una respuesta directa de Falcao García, pero cada vez parece más real y abierto que el nacido en Santa Marta no jugaría con Millonarios, pero la esperanza se mantendrá hasta que anuncie su retiro.