Este viernes 10 de febrero de 2023 se celebró un nuevo cumpleaños de Radamel Falcao García Zárate, goleador histórico de la Selección Colombia en la actualidad y uno de los mejores jugadores que ha dado el país. Sin embargo, en un par de espacios deportivos, volvió a entenderse que el ídolo no tendría la edad que dicen sus documentos.

Casos de edades falsificadas son muy vistos en categorías infantiles y juveniles, cuando jugadores de mayor edad se inscriben como menores de lo que son y juegan con rivales más jóvenes, sacando así ventaja de su mayor desarrollo, fuerza y físico. Sin embargo, es llamativo que en el caso del ‘Tigre’ colombiano esa hipótesis se haya dado a conocer ya en su etapa de madurez y siga causando tanta polémica.

Fue en 2013 cuando Wilson Serrano, rector del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, sacó públicamente el documento de inscripción de Falcao. En este se indicaba que había nacido el 10 de febrero de 1984 en Bogotá, un par de años antes de lo que se tiene como fecha oficial del nacimiento del goleador y ni siquiera coincide con la ciudad, ya que es conocido que él nació en Santa Marta.

A pesar de que la polémica llevó a que Falcao García se pronunciara en Twitter, que su entorno publicara el registro civil y que nadie más armara alboroto por estas inconsistencias, cada 10 de febrero hay alguien que recuerda, menciona, hace alusión o insinúa que el referente de la selección Colombia es un par de años mayor.

Todavía en 2023, en medio del programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez estaba haciendo un homenaje a Radamel Falcao, pero una sola frase hizo recordar la polémica y las veces que el mismo periodista lo mencionó y dejó en el aire las dudas:

Y en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda también felicitaba al ‘Tigre’ por su onomástico, pero hizo una pausa cuando dijo que estaba cumpliendo 37 años y una risa de uno de sus compañeros de mesa lo interrumpió.

Contrario a lo que pasaría normalmente, el conductor del espacio radial no dejó pasar el asunto y sospechó que fue Fabián Vargas, quien dijo que no se había reído de nada, dejando la duda en el asunto y después prefirieron cambiar el tema.

—Rueda: “Hoy, Falcao García está cumpliendo 37 años. 37 años”.

(Risas)

—Rueda: “Yo oigo por allá reír, no sé. ¿Fabián se estaba riendo?”.

—Vargas: “No, Diego. Yo no soy, no sé a quién estás escuchando”.