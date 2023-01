Hugo Rodallega es el fichaje estelar de Independiente Santa Fe, equipo con el que estará todo el 2023 y además de los torneo locales, disputará por primera vez en su carrera la Copa Sudamericana.

(Vea también: Santa Fe anunció a su décimo fichaje: fue líder y bicampeón con América de Cali)

Después de varios intentos fallidos con América de Cali, el cuadro ‘Cardenal’ le hizo una oferta, la cual aceptó el ariete de 37 años de edad, que luego de 18 años en el fútbol del exterior volvió a su país natal.

Sobre esto, Hugo Rodallega, quien estuvo en el 2022 con el Bahía de Brasil, habló con Blog Deportivo de ‘Blu Radio’ y allí confesó que recibió un mensaje de Falcao García.

“Sí, me hablo con Falcao, simplemente me deseó lo mejor en Santa Fe, y que como siempre, que la rompiera que es lo que sabes hacer. Yo no se cuándo quiera volver por estos lados”.