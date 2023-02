El atacante samario, máximo anotador de la historia de la Selección Colombia de mayores, celebró su día con una lluvia de mensajes de felicitación por parte las principales organizaciones del fútbol mundial.

Fue así como la cuenta oficial de la Champions League lo dejó de llamar ‘Tigre’, como es su apodo habitual, para graduarlo de “depredador”:

Por su parte, la Liga de Europa, certamen en el que el ‘cafetero’ hizo historia al ganarlo en 2 oportunidades, una con el Porto de Portugal y otra con el Atlético de Madrid de España, también se pronunció destacando su legado.

“¡Feliz cumpleaños, ‘Tigre’ Radamel Falcao! Dos veces campeón. Máximo goleador de la UEL (30 goles). Más goles en una temporada (17 en 2010/11). Y más ‘hat-tricks’ de la UEL (3)”, trinó.

A su vez, la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, también tuvo palabras para él: “Feliz cumpleaños, ‘Tigre’! Delantero que disputó más de 100 encuentros con la camiseta de la Selección Colombia”.

Otros que se acordaron de él fueron los equipos por los que pasó, como la Selección Colombia, el Rayo Vallecano (su club actual), el Atlético de Madrid, Mónaco, entre otros.

Acá, la oleada de mensajes que recibió:

