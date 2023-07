Hasta el momento, el campeón del fútbol colombiano no ha anunciado ninguna incorporación para la Liga BetPlay II-2023, torneo en el que va a defender su título y para el que ya no cuenta con una de sus máximas figuras del primer semestre.

Por ello, según informó la periodista Claudia Helena Hernández, Millonarios tendría la posibilidad de tres incorporaciones importantes: Danovis Banguero, de Atlético Nacional, Adrián Estacio y Edward López, ambos del Deportivo Pasto.

@MillosFCoficial sigue esperando lo de Daniel Ruiz. Si resuelven su situación con sus clubes, llegarían Edward López y Estacio. Además Banguero el lareral izquierdo, que ya definió su situación con Nacional y que conoce Alberto Gamero podría, llegar al equipo y no a Águilas. — @chelenahdez (@chelenahdez) July 21, 2023

Algo en común que tienen los tres jugadores es que están buscando cómo salir de sus actuales clubes sin costo alguno, pero, hasta el momento, no lo han logrado. Para llegar a Millonarios deberán presentar el paz y salvo que le asegure al azul que no va a tener líos con ningún club del fútbol colombiano.

Banguero, que juega como lateral izquierdo, lleva toda esta semana buscando su salida. Estacio, atacante por las bandas, se le ha vinculado al azul desde días después del título, y López sí es un nombre nuevo para el entorno del equipo.

Los dos jugadores del Pasto podrían ser una solución para compensar el adiós de Óscar Cortés, aunque ellos son mucho más experimentados que el joven que se fue a jugar a Francia. Sin embargo, la salida del equipo ‘volcánico’ no ha sido nada fácil.

En rueda de prensa, Gamero dijo: “No voy a traer a un jugador por traerlo. Yo creo que tengo un grupo bueno y si existe la posibilidad de alguien que nos interese, y que esté libre, pues que venga”.

“Nosotros no estamos buscando. En este momento, todos los jugadores tienen contrato. Son poquitos los que no lo tienen. Hemos hablado con Falcao y otros, pero no se ha podido por diferentes motivos. Igual, no hay desespero. Repito: confío mucho en el grupo”, aseguró el entrenador azul.

¿Danovis Banguero puede llegar a Millonarios FC?

Desde esta tercera semana de julio se ha especulado con que el lateral izquierdo de 33 años saldrá de Atlético Nacional. Inicialmente se especuló con un acuerdo que ya tenía hecho con Águilas Doradas, pero este aún no se ha hecho oficial.

Un aspecto importante es que Gamero y él ya trabajaron juntos en Deportes Tolima, club en el que el jugador fue capitán y le ganaron una final al verde paisa.

El periodista Guillermo Arango dijo en ‘En la jugada’, programa de RCN Radio, que, según sus fuentes, “Banguero se gana un buen contrato en Nacional y, obviamente, aquí no le van a pagar ni el 70 % de lo que se gana allá” y que “Alberto Gamero no sabe nada, aunque le encantaría tenerlo”.

Por su parte, Amaral, técnico de Nacional, aseguró en rueda de prensa que Danovis Banguero es un jugador importante para el equipo y que, antes del inicio de la segunda fecha, sigue siendo parte de la nómina. Así lo mencionó en rueda de prensa: