Alberto Gamero termina contrato con Millonarios en diciembre de 2023 y los directivos del club le hicieron la propuesta de renovación antes de terminar el primer semestre del mismo año. Sin embargo, el samario no ha respondido con su firma o negativa, lo que ha llevado a especulaciones y preocupación en el entorno de la institución.

Aunque parecía que dependía de conseguir el título en la Liga BetPlay I-2023, ya pasó casi un mes de la final en la que los azules derrotaron a Atlético Nacional y la decisión aún no se toma. Por eso, en la rueda de prensa previa al partido contra Deportivo Pereira del sábado 22 de julio lo abordaron con ese tema en rueda de prensa.

Alberto Gamero pide calma sobre su renovación con Millonarios

Apenas le hicieron la pregunta, Gamero explicó que la demora ha dependido de él y no de los directivos, que incluso lo han apurado para definir su continuidad y poder anunciarla oficialmente: “Lo que siempre he dicho: Si yo tuviera desespero hasta me acercaría donde ellos [los directivos], como ellos se han acercado a mí. Pero no tengo desespero, estoy feliz y tranquilo. Cuando las cosas están saliendo bien y se siente cómodo en una parte, no hay desespero. Creo que eso está claro”.

Y lo que más llamó la atención fue que pidió calma a los hinchas, argumentando que todas las partes quieren lo mismo, pero él sigue aplazando la respuesta y es lo que da para pensar en que hay algo más:

“Que la afición entienda que la junta directiva sí me está acosando, me está apurando. Ellos quieren, yo quiero, pero les he dicho que no hay desespero. Hemos tenido buena comunicación, buenos diálogos. Le repito a la afición que estoy tranquilo, feliz y ojalá este semestre sea de felicidad. Y aparte de la felicidad, de tranquilidad”.

En otro parte de la respuesta del técnico de Millonarios, explicó: “Antes del título, estaba feliz y tranquilo. Ahora, yo estoy feliz y tranquilo, pero la afición también tiene felicidad“. Y finalizó con unas palabras que buscaban dejar tranquilidad en el entorno del equipo: “No estoy desesperado, pero tengo toda la intención, toda la voluntad y toda la satisfacción de que ellos quieran renovar y de que yo tenga la posibilidad de seguir en Millonarios”.

Hinchas de Millonarios, preocupados, especulan por la falta de renovación de Gamero

Aunque no hay ninguna respuesta oficial, se empiezan a tejer versiones y muchos coinciden en que la firma de Alberto Gamero con Millonarios depende del proyecto a futuro, de refuerzos para la Copa Libertadores 2024, de las instalaciones para el primer equipo, entre otras supuestas condiciones.

Noticias de @MillosFCoficial 1- Daniel Ruiz muy cerca de jugar este semestre en el Campeón de Colombia

2- Las directivas presionan a Gamero para que renueve, pero sin refuerzos para 2024, no hay firma, él no tiene desespero

3- Atentos a Edward López y Adrián Estacio pic.twitter.com/YxlSvOr4e9 — Saris Bello (@sarisbello) July 21, 2023

Necesito ver la renovación de gamero… Eso me asusta mucho a hoy 🫠 — Diego Escobar (@diego_EsMfc) July 19, 2023

Ese ambiente “gallardista” en torno a la renovación de Gamero me tiene cardíaco. Tanto rollo para una firma no debería ser normal. — Juan David Sánchez (@JuanDaSanchezS) July 21, 2023

Tanta dilatación de la renovación de Gamero y Vargas creo que la historia con millos se va acabar en diciembre — Oscar Ovalle 🥹🥹🥹 (@ovalle2707) July 21, 2023

Hasta el momento la renovación esta quieta gamero esta exigiendo la sede de entrenamiento, refuerzos y otros detalles — mariotorres1995 (@mariotorres1910) July 21, 2023

Por ahora, las especulaciones crecen, las lecturas empiezan a dar más versiones y Gamero sigue dejando en espera a los aficionados ‘embajadores’ que creían que todo estaba bien de cara al segundo semestre de 2023 y lo que puede ser la Libertadores en 2024.