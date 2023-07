Con tres partidos hoy se dará inicio a la segunda jornada de la Liga BetPlay en su torneo clausura. A las 4 de la tarde, Deportes Tolima recibe a Once Caldas en el Manuel Murillo Toro de Ibagué con transmisión de Win Sports+. Los locales llegan con la necesidad de ganar tras haber perdido en su pasado partido ante América, mientras los caldenses de haber empatado frente a Nacional.

A las 6:15 de la tarde, La Equidad vs Envigado y a las 8:30 de la noche, cierran la fecha del viernes en el Departamental Libertad, Deportivo Pasto frente a Alianza Petrolera, ambos por la señal abierta de Win. Mañana se jugará un solo partido y será el de Millonarios recibiendo al Deportivo Pereira a las 8:30 de la noche y se podrá ver por la señal cerrada de Win Sports. Los Matecañas deberán salir a buscar lo perdido como locales ante Deportivo Cali, mientras que el ‘Albiazul’ afrontará el duelo con una ausencia importante.

(Vea también: Noticia de Nacional rompe la esperanza de los hinchas para Copa Libertadores 2023)

Ya el domingo a las 3:45 de la tarde, por Win Sports, Bucaramanga recibe al Atlético Huila y a las 8:10 duelo entre Medellín y Junior, solo por la señal paga. El lunes a las 7 de la noche Jaguares vs Boyacá Chicó cierran la fecha que además tendrá varios partidos aplazados.

Los juegos aplazados son Unión Magdalena vs. América de Cali, Deportivo Cali vs. Santa Fe y Águilas Doradas vs. Atlético Nacional. El motivo fue una petición de la Policía por no contar con el personal para salvaguardar la seguridad en estos estadios.