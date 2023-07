Millonarios fue campeón y son más los rumores que las noticias que se han confirmado para el club de cara al segundo semestre del año 2023. Y en el caso de refuerzos y contrataciones, todo lo que han dicho ha quedado en el mundo de las especulaciones, porque los jugadores que han mencionado para llegar han sido negados desde el club

Así como pasó con la supuesta camiseta alternativa del equipo azul, cuento que nació por un rumor de redes sociales y no por anuncios o noticias reales, las transferencias de las que muchos hablan se han calificado como “humo”. Pero lo llamativo es que en medios hablan de refuerzos para referirse a que Daniel Ruiz regrese del Santos de Brasil y que Óscar Cortés no se vaya de inmediato al Lens de Francia.

(Lea también: Se le acabó negociazo a TuBoleta con Millonarios; filtraron dónde venderían las boletas ahora)

¿Los supuestos refuerzos para Millonarios son Ruiz y Cortés?

El mismo Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios, dijo en una entrevista para Blu Radio que los casos de Óscar Cortés y Daniel Ruiz no estaban resueltos. Mientras que descartó llegadas, resaltó que desde las juveniles iban a subir varios jugadores y que las salidas del plantel no iban a ser mayores.

Pues el 12 de julio, una semana después de la noticia que dio el directivo, un par de periodistas dieron la misma información de ocurrir pocas salidas y, prácticamente, ninguna llegada al plantel de Alberto Gamero. Además, sumaron las historias de Cortés y Ruiz como posibilidades para que el DT cuente con ellos en el segundo semestre.

Óscar Cortés podría volver del Lens, por 6 meses, a jugar con Millonarios

En el programa ‘El pulso del fútbol’ de Caracol Radio, César Augusto Londoño dijo lo que pasa en este momento con el joven Óscar Cortés: “Mañana Óscar Cortés va a hacer los exámenes médicos con el Lens y va a firmar un contrato por 6 temporadas y no vuelve a Millonarios…”. Pero su compañero Juan Felipe Cadavid dijo que, si no lo iban a usar con frecuencia, sería bueno que lo dejaran en el FPC por un tiempo más.

Londoño dijo que esa también es una posibilidad, pero se va a definir en Francia entre el jugador y el Lens, que es el nuevo dueño del futbolista de la Selección Colombia:

“No digo que no vaya a pasar, digo que en este momento es un jugador que se va a quedar allá porque lo solicitó el técnico, el director deportivo y lo quieren tener y ver. Por eso lo contrataron, pero cualquier cosa puede pasar”.

En la misma emisora, pero en el programa ‘El Vbar’, el periodista Diego Rueda afirmó sobre el tema de Cortés:

“Millonarios confía, plenamente, en que va a jugar este semestre [en Colombia]. En que se fue, presenta las pruebas médicas y regresará a Millonarios. En Millonarios hay plena confianza en que Óscar Cortés volverá”.

Daniel Ruiz volvería del Santos a Millonarios

Del caso de Daniel Ruiz, César Augusto Londoño explicó que el club brasileño quisiera devolver al jugador y no pagar la deuda, pero los azules esperarían el pago, un acuerdo, pero no recibirán al jugador solo porque no lo tendrán en cuenta:

“El tema no es fácil porque Santos quiere no pagar los 6 meses de préstamo, Millonarios dice: ‘Ustedes lo pidieron prestado por un año, tienen que pagarlo todo. Y, si no lo necesitan, yo lo recibo, pero necesitamos arreglar las condiciones'”.

Lee También

Y sobre el jugador que fue prestado al Santos, Diego Rueda manifestó que estarían buscando una opción para que no quede en Brasil, pero la opción real y cercana es el regreso al azul de Bogotá:

“Sería un muy buen refuerzo. Ese sería el único refuerzo de Millonarios… Si Daniel Ruiz no puede jugar en Brasil, regresará a jugar en Millonarios. En este momento, le busca su representante alternativas, que no hay muchas”.

Eso sí, Londoño y Rueda coincidieron en que, si hay alguna opción de llegada, sería para la lateral derecha y por la salida de Israel Alba. Pero no sería la gran figura ni muy costosa. Y para no dejar dudas, el mismo Diego rueda dijo en ‘El Vbar’ que “son noticias confirmadas… Millonarios armaría, otra vez, un buen equipo” con los posibles regresos de Cortés y Ruiz.