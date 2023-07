En entrevista con Tropicana, el reconocido periodista deportivo se despachó con el actual Gobierno Nacional, al cual calificó como el más malo de los últimos años.

Y es que, para César Augusto Londoño, el presidente Gustavo Petro es un hombre “obstinado”, razón por la que, según él, algunos proyectos o ideales lo único que hacen es afectar al país.

De hecho, el comunicador hizo énfasis en que el Gobierno Petro le ha quitado presupuesto al deporte, siendo esto un golpe durísimo, ya que, para él, actividades como el fútbol unen al país.

“Solo hay tres cosas que unen a los países, las tragedias, la guerra y el fútbol. Este Gobierno le está quitando le presupuesto al deporte, se lo bajó a la mitad, y eso que todos los políticos salen a abrazar a los deportistas cuando ganan, pero las contradicciones son enormes”, precisó en el medio citado.

Fue en este espacio radial que Londoño comentó los aspectos no le han gustado de la actual administración y qué es lo que más le preocupa. Para el periodista caldense, Colombia no tiene un rumbo definido.

“El tema es muy simple: la construcción, 60 % menos; los carros ya no se venden; la inflación, disparada. Estamos en una situación complicada, pagándoles a los bandidos para que dejen de delinquir, como si a un ladrón, por meterlo a la cárcel, se le olvidara qué es robar”, indicó

Y añadió: “La inseguridad en este país es terrible, la situación está realmente alarmante. El país no sabe para dónde va. Cada vez se hacen cosas más malas y la gente tranquila“.

Finalmente, el director del ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio, manifestó que las reformas son las que más lo desvelan.

“Propongo que no pase la reforma a la salud, que no pase la reforma laboral, que no pase la pensional, ya nos clavaron con la reforma tributaria. Los gobiernos de antes eran muy malos, pero no tan malos como este”, concluyó.