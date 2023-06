César Augusto Londoño da para hablar cada vez que se mencionan situaciones de directivos y de las personas que manejan el fútbol en Colombia, esto por su cercanía o defensa de los mismos. Por eso, ante el encuentro de las cabezas visibles de Millonarios y la Dimayor, a horas de jugar la final con Nacional, hubo revuelo y también llegó la respuesta del periodista.

Tal como se informó sobre el video grabado y subido a redes sociales por Londoño, este momento se vivió previo al conversatorio que organizó Caracol Radio, La W Radio y Diario As Colombia sobre el fútbol colombiano y por la final Millonarios vs. Nacional. Aunque en el clip solo se ve que César Augusto Londoño pide boletas o entradas para el partido que definía al título, hubo muchas especulaciones en la afición.

Se sabe que Fernando Jaramillo y Ricardo ‘Gato’ Pérez, presidente y gerente de Dimayor, respectivamente, son hinchas de Millonarios. Por eso no fue bien visto que estuvieran en un mismo lugar, sonriendo y conversando, con Enrique Camacho, presidente del ‘embajador’, y otro integrante del club.

César Augusto Londoño respondió sobre el encuentro de directivos de Millonarios y Dimayor, antes de la final

Como él fue el encargado de subir el video a sus perfiles de redes, también fue el que recibió la mayoría de comentarios, críticas, cuestionamientos, especulaciones y hasta insultos. Por eso, en el programa ‘El pulso del fútbol’ de Caracol Radio del lunes 26 de junio, se refirió a este tema y empezó explicando que la invitación no fue solo para los directivos de Millonarios:

“Al conversatorio, que fue un éxito, el día viernes en el Gimnasio Moderno; de Caracol Radio, La W Radio y Diario As Colombia… Caracol invitó a todo el mundo, a los equipos de Bogotá: Fortaleza CEIF, Bogotá F.C., Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Tigres”.

Justamente, César Augusto entrevistó al presidente de Dimayor en el evento y trataron varios temas del FPC, de los torneos que se juegan y lo que se planea a futuro. Entonces, lo llamativo es que se haya dado el encuentro solo con representantes de Millonarios, pero Londoño dijo que fueron invitados dirigentes de los otros clubes de Bogotá, no así de Atlético Nacional: “Fueron algunos dirigentes, no fueron otros, y resulta que se encontraron los directivos de Millonarios y Fernando Jaramillo, se saludaron en el camerino. Puse un video y no se imagina el escándalo que generó el video”.

Entre los mensajes que le llegaron a Londoño, hubo muchas especulaciones y rumores, así lo dijo en el programa radial: “Están cuadrando el partido, están haciendo las componendas”. Y, con indignación, tono alto y vehemencia, Londoño dijo:

“¡Por favor! Si uno es malpensado, es muy aburrido, sufre demasiado. Además, ese mal pensamiento le empieza a carcomer las células y el cerebro, eso es grave, porque uno tiene que ser positivo y bien pensado. Tienen que llevar el tema donde el espíritu esté contento y alegre. Fue lo que hizo Millonarios”.

Cuando los impotentes e incapaces atribuyen sus infortunios a conspiraciones y maquinaciones, entiendo que subestiman la estupidez. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 24, 2023

Y sobre ese último tema, César Augusto Londoño mencionó al periodista y conferencista Pablo Jacobsen, que ha trabajado la mentalidad y actitud del plantel de Millonarios. Dando a entender que los que sospechaban de esta reunión de directivos no tenían buena actitud para conseguir triunfos.