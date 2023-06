El más veces campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional, dejó escapar la oportunidad de conquistar una nueva estrella para su escudo y ratificar su exitoso palmarés en el torneo. Frente a Millonarios, el ‘Rey de Copas’ sufrió de los más grandes descalabros de su historia reciente.

En los penales, el equipo comandado por Paulo Autuori no pudo salir triunfante del estadio El Campín, en disputa de la Liga BetPlay 1 2023. Y sufrió un duro golpe al ego, pues el cuadro ‘albiazul’ se convirtió en su tercer rival directo, junto a América y DIM, que le festeja un título en el FPC.

Ante esto, hay quienes han tratado de fomentar un debate en redes acerca de si la grandeza del ‘verde’ paisa está bien fundamentada: pues si bien ha sido el que más trofeos ha ganado, con 33 en sus vitrinas, incluyendo dos Copas Libertadores, también ha mostrado su incapacidad con sus archirrivales.

Al respecto, el comentarista Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, del ‘Parche del Fútbol’, se pronunció. Y envió un claro mensaje al país futbolero, en especial a los seguidores del cuadro antioqueño, quienes vivieron, quizá, uno de los peores fines de semana de sus vidas, por cuenta de este resultado.

“Hinchas de Nacional: por perder una final no van a perder la grandeza. La grandeza no se pierde por una final. De ninguna manera. Así que tranquilos. ¿Se perdió una final? Listo, mañana hay que ir a trabajar y volverán otras oportunidades”, dijo Bermúdez en su editorial.

Destacó cómo aún está con vida en la Libertadores, a la que clasificó a los octavos de final de manera anticipada. “Pero no porque perdió esta final Nacional perdió su grandeza. ¡Qué va a perderla! ¡El único equipo colombiano que ganó dos Copas Libertadores de América!”, agregó.

“El más campeón de Colombia…¿Por perder una final ante su archirrival? ¿Va a perder la grandeza? Yo esos cuentos no me los como. Nacional sigue con su grandeza intacta”, destacó en su intervención, aunque no negó que esto significa un golpe al orgullo para todos sus fans.