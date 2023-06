Alberto Gamero quedó campeón con Millonarios el 24 de junio, después de 3 años y medio de proceso con el equipo azul de Bogotá y alcanzando el sueño de ser campeón como jugador y técnico de un equipo que lleva en el corazón. Sin embargo, el presidente de Santa Fe recordó que estuvo cerca de contratar al samario y lo hizo durante la presentación del nuevo cuerpo técnico ‘cardenal’.

Justo cuando estaba presentando a Hubert Bodhert como nuevo DT santafereño, buscando mejorar lo que dejó incompleto con Alfredo Arias y que perdió el rumbo en la segunda etapa de Harold Rivera, Eduardo Méndez recordó el título del rival de patio. Lo hizo para hablar de la voluntad que tenía de llevar al actual técnico campeón de la Liga y lamentar que no lo pudo hacer.

Eduardo Méndez presentó a Huberth Bordhert en Santa Fe hablando de Alberto Gamero y del “vecino”

La rueda de prensa de Méndez, justo antes de que Santa Fe jugara contra América de Cali la final de la Liga Femenina 2023, sirvió para presentar al técnico del equipo masculino. Y en la sala de prensa del estadio El Campín, el directivo empezó felicitando a Gamero por la estrella 16, obtenida con Millonarios en la final contra Nacional horas antes:

“En nombre de Santa Fe, queremos felicitar al profesor Gamero, por lo que consiguió la noche anterior. Hace algunos años estaba llegando acá, pero, desafortunadamente, los tiempos no se dieron y hoy está en la otra banda. A él, nuestras felicitaciones”.

Según Méndez, hay tranquilidad por la llegada de Bodhert al banquillo del ‘León’: “El fútbol no para y nosotros estamos tranquilos porque vamos a iniciar un proceso, le estamos entregando toda nuestra confianza al profesor Bodhert. Creemos en él, confiamos en él, no habíamos tenido conversación él hasta que terminó su contrato con Alianza Petrolera, por respeto a esta institución”.

Lo de Millonarios parecía superado, pero el presidente de Santa Fe volvió a mencionar el título de Millonarios, sin decir el nombre del club y enalteciendo lo que lograron los “vecinos”:

“Como se lo decía al profesor [Bodhert] y lo hemos hablado, la vara nos la pusieron alta los del frente, los vecinos de patio, y no nos va a quedar grande esa responsabilidad. Esperemos que en diciembre alcemos esa vara y sigamos este proceso, juiciosos, disciplinados y siempre siendo coherentes con la institución que es Santa Fe”.

¿Por qué Alberto Gamero llegó a Millonarios y no a Santa Fe?

Aunque hoy parece una anécdota más en el marco del título de los ‘embajadores’, a mediados del año 2019 se supo que Eduardo Méndez buscó a Alberto Gamero para llevarlo a Santa Fe y reemplazar a Patricio Camps. Como el samario tenía contrato con Deportes Tolima, en el rojo de Bogotá decidieron llevar a Harold Rivera y el plan era que estuviera por un tiempo y después se convirtiera en asistente del nuevo DT.

Cuando se supo la opción de llegar a Santa Fe, Gamero lo aceptó en Antena 2 y contó por qué no dejó al Tolima: “Faltan 10 partidos con el Tolima, yo siempre he tenido una muy buena amistad con el doctor Méndez, desde Boyacá Chicó me ha querido llevar a Santa Fe. Pero tengo contrato con el Tolima hasta diciembre, uno no sabe lo que pueda pasar hasta ese momento”.

Pero la campaña fue tan buena, sacando al equipo del fondo de la tabla y sacando buenos resultados, que Rivera empezó a tomar fuerza para quedarse como el entrenador oficial.

Al mismo tiempo, Gamero terminaba su contrato con Tolima y Millonarios lo buscó por su buen pasado reciente, por lo hecho con el club ‘embajador’ y por el sentido de pertenencia siendo exjugador y campeón en 1988. Y lo dijo el propio Gamero en 2019 en Caracol Radio:

“Quería esta oportunidad de ir a un equipo como Millonarios. Saben que jugué en Millonarios, fui campeón, soy hincha del club y ahora que tengo la posibilidad de estar en Bogotá, es lo que más me motiva”.

Aparte de que no era la mejor forma de presentar a su nuevo técnico, haberse referido a Millonarios sin mencionar su nombre, da para pensar que era mejor evitar el tema y solo dar protagonismo a Santa Fe y Bodhert. Así se vio en las reacciones en la cuenta oficial del Twitter en donde registraban las palabras de Méndez.

