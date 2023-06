Alberto Gamero tiene la cabeza puesta en la vuelta de la final entre Millonarios y Atlético Nacional, que tuvo un primer partido sin goles en Medellín y que en Bogotá permitirá conocer el campeón de la Liga BetPlay I-2023. Asimismo, sabe que no puede destapar todas las cartas para que Paulo Autuori no vaya a contrarrestar el juego de su equipo y así habló en la rueda de prensa.

Hubo muchas preguntas sobre temas emotivos, que están por fuera de la cancha y que se alejan del balón. Sin embargo, también hubo interrogantes puntuales sobre la titular y los nombres propios que va a elegir el DT samario para ser de la partida.

Rueda de prensa de Alberto Gamero antes de la final Millonarios vs. Nacional

Mucho se especuló con supuestas filtraciones con la formación de Nacional en la ida, que habría aprovechado Millonarios para controlarlos. Y aunque después se aclaró que las formaciones se supieron horas antes del juego, es inevitable que haya sospecha de sorpresas en los planteamientos iniciales.

Marco del estadio El Campín lleno

“Esperamos un buen marco, que la gente disfrute todo en paz y que podamos hacer un buen juego para darles la satisfacción que queremos”.

¿Álvaro Montero y Óscar Cortés serán titulares?

“No es misterio, vienen de un seleccionado, de representar a nuestro país y van a estar en la final porque son jugadores que han hecho un trabajo para estar en nuestra sección y para poder disputar la final. Los 2 van a estar mañana”.

¿Será un partido muy diferente al de ida?

“Será un partido como el que jugamos allá, no nos escondimos; ellos intentaron proponer, jugamos bien y mañana va a ser el mismo partido. El que menos cometa errores va a ser el campeón, el que trate e intente hacer las cosas bien y jugar bien, puede a ser el campeón. Tenemos la idea de jugar bien, hacer un gol más que el oponente. Va a ser una gran final porque se van a enfrentar 2 grandes instituciones”.

Jugadores de Millonarios con la presión de siempre

“Los muchachos no pueden vivir una ansiedad diferente a la que vivimos en este proceso. Donde nosotros vamos, se llena el estadio, cada domingo que jugamos tenemos el estadio lleno. Les he pedido que deben tener la mayor tranquilidad posible, porque no ha sido fácil y no pueden sentir temor o susto por esta final. Hemos jugado partidos importantes, buenos, hemos tenido competitividad impresionante en lo que hemos estado aquí”

“Ellos, que van a entrar a la cancha, tienen que estar tranquilos y serenos. La persona que trabaja bien debe sentirse tranquilo y muy optimista, con mucha fe en lo que cree que puede hacer y este grupo sabe lo que tiene que hacer en la cancha. He visto en la concentración que están relajados, tranquilos, optimistas y tienen un trabajo delante que lo quieren plasmar mañana”.

¿Gamero sorprenderá con cambios en la mitad de cancha? ¿Ya está la titular?

“Yo siempre miro, hoy hice el 3 en la mitad con Larry [Vásquez], [Stiven] Vega y [Daniel] Giraldo. Nosotros miramos todo lo que se nos puede presentar. Vega nos da más marca, mucho más orden. Larry nos da más salida, más fútbol, cuando juega con Giraldo. Tenemos las posibilidades y el que juegue, sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo vamos a enfrentarlo, en la charla de mañana sabrán quiénes van a jugar”.

¿Paulo Autuori sorprenderá a Millonarios con algún cambio en ataque?

“Visualizamos las facetas que se nos pueden presentar con Nacional. Ya vimos una, con el falso 9 y los 10 que son [Dorlan] Pabón y Jarlan [Barrera]. Y conocemos la otra, cuando juega [Jefferson] Duque. Tenemos que mirar y entender si juega Duque, a quién saca. Tendría que sacar a Jarlan, Pabón o [Nelson] Deossa. Siempre hacemos los entrenamientos con lo que hemos visto de ellos, entrenamos como si jugaran sin delanteros, con un delantero o con 2 delanteros. En ese contexto vamos a tener movimientos diferentes y siempre pensamos qué podemos hacer nosotros, cómo vamos a atacar y cómo nos vamos a defender”.

¿Aporte de Jader Valencia en la ida será igual en la vuelta?

“Aporta lo que siempre hace y siempre da, es un jugador importante para nosotros, trascendental, cuando entra a la cancha se nota y se ve que suda la camiseta. Quiera triunfar con Millonarios y sé que aquí va a triunfar”.

Ante las respuestas de Alberto Gamero se puede intuir que Millonarios saltaría al campo con Álvaro Montero en el arco. Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias y Ómar Bertel en defensa. Dudas en el medio campo entre Stiven Vega y Larry Vásquez, pero estarían acompañados por Daniel Cataño y David Mackalister Silva. Óscar Cortés iría por Jader Valencia, mientras que en punta estaría Leonardo Castro.