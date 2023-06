Alberto Gamero quedó campeón de la Liga BetPlay I-2023 con Millonarios, después de un proceso de 3 años y medio, en los que pasó por muchos momentos buenos y también situaciones complicadas. Por eso, en la rueda de prensa oficial, después de la consagración la celebración, habló sin filtros de muchos temas.

La imagen del DT samario llorando en el banco de suplentes del costado norte del estadio El Campín, conmovió a muchos. Y sus palabras en la sala de prensa también llevaron a que otros tantos compartieran sus sentimientos de alegría, orgullo y revancha, por el logro obtenido.

Rueda de prensa de Alberto Gamero después de la estrella 16 de Millonarios

Mientras la mayoría de jugadores y toda la hinchada azul estaban festejando la estrella 16, Alberto Gamero y David Mackalister Silva atendieron a los medios y se vio la felicidad en ellos. Pero también dejaron reflexiones de lo vivido en el proceso y del lo que alcanzaron en la noche del sábado 24 de junio de 2023 contra Nacional.

¿Qué pensó con la llegada del título de Liga BetPlay I-2022 con Millonarios?

“A uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, pero una de las que más llegó es que sabía que en Santa Marta, en mi barrio Bastidas, y en el centro de la ciudad donde nací, sabía de la felicidad que había allá. A veces uno sufre el nerviosismo de no cumplirle a la familia, a la afición, al pueblo. Y esas voces de aliento que me llegaron en la tarde, las cumplimos y eso me llenó de satisfacción y de orgullo”.

Mensaje a su padre en el cielo y a su sobrina, que perdió un bebé

“No era fácil, enfrentamos a un buen rival, digno de un partido de final… Mi padre, allá en el cielo, mi hermano, mi abuela, mis nietos. Tengo una sobrina que recién perdió un bebé y está en Santa Marta, Évelin, le mando fortaleza. Todo se me vino a la mente, porque el trabajo mío es pendiente de mi familia y quiero que siempre esté contenta… Imaginaba la felicidad que tenían mis hijas, mis nietos, mis yernos, los consuegros y eso es la felicidad también. Es llorar de alegría y es lo mejor”.

Agradecimiento con los directivos de Millonarios

“Esta ayuda y este respaldo que me dieron el doctor [Gustavo] Serpa, el doctor [Enrique] Camacho, la doctora Liliana [Méndez], junto con don Joseph [Oughourlian], allá desde Francia. Siempre hablaron conmigo y me dijeron que estaban felices con lo que estaba haciendo. Y, gracias a Dios, hoy se consigue un título con un proceso que va bien”.

Dedicatoria a Jhon Mario Ramírez y sus hijos:

“Puedo darle la gracias a Jhon Mario Ramírez, también. Porque cuando llegué aquí, era la persona que hablaba mucho conmigo, me ilustraba lo que era la institución cuando no estaba aquí. Hablaba mucho con él, iba a mi casa y yo iba a la de él. Y sé que allá arriba está disfrutando esta estrella y está feliz, también hizo parte, hizo fuerza. Él en el cielo y en la tierra, Mateo Ramírez, junto con la hermana, que hoy los invité al estadio y están felices hoy también”.

Homenaje a los técnicos colombianos

“El mundo no se iba a acabar, pase lo que pase aquí. Si nosotros no hubiéramos sido campeones, no se nos iba a acabar el mundo. Hoy no soy el mejor técnico por ser campeón, pero tampoco iba a ser el peor por no ser campeón… Y quiero aprovechar esta gran oportunidad, con el respeto que se merecen todos los técnicos extranjeros, que la mayoría nos vienen a enseñar y nosotros aprendemos también, quiero dedicarle este triunfo y este título a todos los técnicos colombianos, para que ‘camellemos’, sigamos, porque muchos somos buenos y esta no es una profesión fácil”.

“El título se lo quiero dedicar a todos ellos, que me llamaron esta semana, al profesor Luis Fernando Montoya, que me llama mucho, hablé con él antes del partido. Con esas dificultades y me llama”.

Se sacó la espina con las críticas de algunos periodistas

“Yo no tengo redes sociales, no leo. Pero mis hermanos, que están pendientes de eso, a veces están pendientes de cosas y me dicen. Pero me dolió una que dijeron, que Gamero lesionó a Cataño. Esa me dolió, porque un niño pequeño, que es hincha de Millonarios, me ve por ahí y dice: ‘lesionaste a Cataño’. Esa me dolió bastante, porque cuando íbamos a jugar contra La equidad, queríamos ganar y poner todo el equipo”.

“Soy una persona que acepto eso, porque ese es su trabajo, el mío es otro. Me encuentro con personas que no han hablado bien y yo los recibo, porque tengo un corazón grande. Pero no le paro bolas y le he dicho al señor César Ardila, que es el jefe de prensa, que quiero invitarlos a los entrenamientos en la semana, pero dice que no les gusta ir a la sede”.

Con mensajes sentidos a su familia, a sus colegas y a personas cercanas, con agradecimiento para los directivos de Millonarios y vainazos a esos que lo atacaron y señalaron. Así fueron las palabras del técnico del actual campeón del FPC.