Carlos Antonio Vélez ya había expresado varias veces que le gustaba el juego que exponía Millonarios, desde la llegada de Alberto Gamero y sin haber obtenido el título de Liga BetPlay I-2023. Y ahora que llegó el título, el periodista hizo énfasis en el cambio de formas y que no le gusta lo estético, tampoco le gustó la final contra Atlético Nacional.

Y en su columna de opinión del lunes 26 de junio, pasadas cerca de 36 horas del título de los azules en El Campín, confesó que se enamoró del equipo y sus formas de ante, pero ahora no siente lo mismo.

Carlos Antonio Vélez por qué se “enamoró” del Millonarios de Gamero

En el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Vélez dio sus razones para alabar el proceso de Alberto Gamero, por lo menos, hasta el final del año 2022:

“Este Millonarios es muy distinto al que terminó en diciembre. Aquel, voy a hablar a título personal, ese equipo me enamoró y me encantaba verlo jugar. Era un equipo que tenía todos los registros, con la pelota y sin la pelota, propuesta, llegaba, elaboraba largo, elaboraba medio, elaboraba corto y lo hacía bien. Utilizaba las bandas, tándem por derecha y por izquierda, copaba todo. Era un equipo delicioso, ofensiva y defensivamente, con mucho trabajo en la pelota parada, etc.”.

Pero después dijo que ya no le parece que juegue igual, que no le gusta lo que ve de los azules y esto lo hizo mientras le preguntaba a Larry Vásquez sobre el título y la final: “Empiezo a ver un equipo mucho más pragmático, que se protege más. Y ese equipo que nos enamoraba tenía tanta confianza en lo ofensivo que, a veces, le faltaba gol y no protegía lo suficiente. Este es más protector, cuidadoso, llega menos y anota más. Un equipo con un registro clarísimo de posesiones muy breves, juego medio y juego largo utilizando la velocidad. Y como se recostaba, aprovechaba que el adversario se venía encima y lo contraatacaba”.

Eso sí, Vélez acepta que Millonarios merecía el título desde que todo empezó a dar frutos en 2020, por eso lamenta que haya tenido que cambiar lo estético para llegar al objetivo: “Me gustaba muchísimo más la manera de jugar del Millonarios que terminó su ciclo en diciembre del año pasado… Este Millonarios es diferente, puede que entre menos por los ojos, pero es más pragmático en un montón de cosas”.

En el análisis de Vélez, el título de la Liga BetPlay I-2023 se dio con un equipo más efectivo, menos vistoso, con juego directo y que entrega mal el balón. En el mismo programa radial, pero ya hablando con Alberto Gamero, el manizaleño sentenció: “Una lástima que, ese Millonarios que nos encantó a todos, no haya ganado todo. Ahora viene y lo gana con un equipo menos vistoso y lujoso, que reemplaza individualidades, con movimientos y con estrategias”.

Y en una de las frases más fuertes de Carlos Antonio Vélez, puso un ejemplo que le ponía su amigo y excompañero Carlos Salvador Bilardo sobre las diferencias entre “bestia” y “bestial”:

“Hay un hecho cierto y es que ganó el título Gamero y lo ganó Millonarios, lo triste de este tema es la manera como se gana. Porque las finales fueron regulares y no es justo que se defina por un penal mal cobrado. Hay una gran diferencia entre bestia y bestial, pero solamente una letra cambia el tenor de la palabra, Gamero estuvo a un penal de ser una bestia o ser el bestial. Para mí, siempre ha sido bestial”.

Carlos Antonio Vélez decepcionado con la final Millonarios vs. Nacional

Ya en su columna de opinión llamada ‘Palabras mayores’, Vélez prácticamente dijo que en la final no hubo diferencias, a pesar de que las estadísticas:

“Nacional estuvo 40 minutos como campeón. Millonarios, solamente fue campeón en la final, cuando Jarlan Barrera, de una forma displicente y poco profesional, le regaló la pelota a Montero… Ahí fue Millonarios campeón, en cambio, Nacional fue 40 minutos campeón con un fútbol que riñe con la historia, porque eso no es Nacional”.

Y con tristeza, el analista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio, dijo: “Esas posesiones largas de Millonarios, de 40 o 45 segundos, que terminaban en goles bellos, ya no existe más”. Pero afirmó que el título fue merecido y justo para los azules, incluso aceptando que se volvió seguidor de Alberto Gamero:

“Millonarios fue un justo campeón por todo; Año 2020, 2021, 2022 y 2023. Desde que llegó Gamero, con exposiciones divinas que nos enamoraron a todos. Me volví hincha de Gamero desde hace rato. El Millonarios de los últimos años me tenía cautivo, este año es distinto, enamora menos y uno entiende que es bueno”.

Para cerrar su espacio de opinión, Vélez fue duro y firme para ratificar que Millonarios no fue mejor que Atlético Nacional en la final y mucho menos se cumplió lo que se decía desde afuera: “La gente siguió viviendo del romanticismo, mis colegas hablaban de un montón de cosas que no pasaban en la cancha. Es justo por el proyecto, porque la final fue regularonga… Estos equipos se parecen, más de lo que ustedes creen, los acercaba la irregularidad, el juego directo, la posesión de pelota inocua, la relativa seguridad. Fue parejo todo, los hinchas de Millonarios decían: ‘Lejos, somos mejores’, pero en la cancha uno sabía que no y no pasaron por arriba”.

Aunque como si fuera una decepción amorosa, porque estaba ‘enamorado’ del equipo de Gamero de los anteriores, Vélez cerró el análisis con el caso de “bestia” y “bestial”: “Si Jarlan la mete y Nacional termina campeón, Gamero hubiera sido una bestia, pero como Jarlan tiró mal y atajó Montero, luego Larry la metió; Gamero es bestial. No, Gamero es bestial ganando o perdiendo”.