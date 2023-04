Después de la suspensión del partido que debía jugarse en el Estadio Atanasio Girardot, que aún no tiene fecha y que ha despertado tantas dudas, Carlos Antonio Vélez habló en la transmisión de Win Sports sobre lo ocurrido. Fue muy duro con los integrantes de la barra ‘Los del sur’, respaldando a la dirigencia de Atlético Nacional, por cerrar sus vínculos con este grupo de aficionados.

Y pasadas unas horas, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, el comentarista manizaleño volvió a tocar el tema; apuntó al grupo mencionado y criticó la relación que tienen con la Alcaldía de Medellín. Señalando al alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, y a Juan Pablo Ramírez, secretario de seguridad y que tiene fotos con los integrantes de la misma barra.

(Vea también: Líder de Los Del Sur se justifica y dice que directivos de Nacional los dejaron plantados)

Se debe recordar que Vélez tiene cercanía con la dirigencia de Nacional, ya que trabaja para Canal RCN, RCN Radio y Win Sports; medios que pertenecen a la misma organización empresarial que es dueña del club, dos veces campeón de la Copa Libertadores.

Carlos Antonio Vélez acusa a funcionarios de Alcaldía de Medellín por cercanía con ‘Los del sur’

Iniciando el programa radial, en la mañana del lunes 17 de abril, el periodista criticó a dirigentes anteriores de Nacional, que hicieron tratos con el grupo más popular del equipo paisa. Eso sí, dejó claro que la barra no pone plata, no son socios y no toman decisiones, aunque en el pasado sí habría ocurrido.

“Al contrario, hay que darles plata, boletas, darles la logística, pagarles para proteger a las hinchadas rivales. Y llegó un funcionario que dijo: -Tengo que cuidar la platica del club y hasta luego-”, afirmó Vélez y empezó su discurso sobre la relación de la administración de la ciudad de Medellín con ‘Los del sur’, calificándolos de subversivos:

“El problema es la aparición de los barra bravas que hay en la Alcaldía, encabezados por el Alcalde y un tal Juan Pablo Ramírez, que apareció diciendo que la culpa de lo que estaba pasando era de la dirigencia de Nacional, dizque por no escuchar a la gente. ¿Cuál gente? ¿Usted, que es socio de los otros en la tribuna? Porque están las fotos de usted, celebrando y compartiendo con ellos. Y hay una lista de funcionarios en una actividad subversiva, porque es subvertir el orden. Eso dice el diccionario de la RAE: -Subversivo es el que atenta contra el orden público-”

Es conocida la postura política de Carlos Antonio Vélez, contraria al actual Gobierno Nacional y a quienes están en la administración de Medellín, por eso no tuvo filtros para criticar a la aAlcaldía de Daniel Quintero: “Yo sabía que eran incompetentes e incapaces, pero no sabía, ayer me enteré, es que hacían parte de la barra brava”. Minutos después, en medio de una entrevista con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, Vélez mencionó cargos de funcionarios que, supuestamente, son cercanos a la barra en mención: “Parece que están el subdirector de planeación, el subsecretario del espacio público, el secretario de inclusión social y la actitud del alcalde fue la misma de cualquier barra brava”.

Según el analista principal de Win Sports, la solución es erradicar a los violentos de una forma estricta y con mano dura: “Hay que extirpar ese cáncer, como hicieron en Europa, lo hicieron a punta de palo. Lamentablemente, en el país que vivimos, gobiernan ellos”.

Y en su columna de opinión ‘Palabras mayores’, Vélez completó su discurso y señaló a todas las autoridades de la Alcaldía de Medellín como si hicieran parte de la barra brava y tuvieran intereses en temas electorales:

“Lo grave es que los que deben, o dicen, ser autoridades hacen parte de esa minoría. Existe un evidente y claro contubernio electoral y electorero, entre ese minúsculo grupo subversivo y los que manejan las herramientas que deben servir para hacer respetar la ley. Está claro que están al servicio de esos subversivos y de quienes atizan la violencia”.

Pero Vélez no solo se quedó con los temas deportivos o que rodean al fútbol, pasó a cuestionar un supuesto crecimiento irregular del patrimonio de alguien en la Alcaldía de Medellín: “¿No hay ningún decente y racional al mando en Medellín, dentro de sus autoridades, para hacer prevalecer el derecho de quien lo tiene? Uno entiende por qué algunos agrandan su patrimonio; una cosa declararon cuando llegaron a los puestos públicos y otra la que ahora se les puede demostrar”.

Lee También

Para finalizar su crítica, entre fútbol y política, el analista habló del Gobierno Central de Colombia, dando a entender que es la misma situación y mismos intereses: “Y lo más grave es que uno mira para acá, a ver quién desde el Gobierno Central puede operar y pienso que son peores”.

No es la primera vez, ni será la última, que se tienen críticas de este tipo de Carlos Antonio Vélez, pero algunas de sus palabras y señalamientos trascienden el caso de Atlético Nacional y la barra ‘Los del sur’ y por eso despierta tanta polémica.