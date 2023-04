Con el nacimiento de la señal de Win Sports+, canal especializado en fútbol y por el que se paga más que por la señal norma de Win, también nació el programa ‘Línea de 4’; comandado por Vanessa Palacio y con los análisis de Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez y Juan Felipe Cadavid. Y poco más de tres años después, anunciaron que el programa sale del aire, sin aclarar si realmente regresará.

Con el pasar del tiempo, por las salidas de algunos periodistas del mencionado canal, con la inclusión de caras nuevas y por las rotaciones normales que hay en los medios; hubo otros personajes del periodismo deportivo que pasaron por el set. Andrea Guerrero, Laura Bernal, Gonzalo de Feliche, Didier Garay, entre otros, terminaron haciendo parte del grupo que salía en pantalla cada sábado y domingo que se jugaba el FPC.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez, defensor de los técnicos que tuvieron problemas con James)

Pues, en la mañana del domingo 16 de abril, por medio de las redes sociales de los actuales presentadores, empezaron a dar la noticia y no se entendía bien por qué tomaron esta medida. Recordando que recientemente hubo cambios en el canal desde la presidencia.

Después del anticipo en Twitter, el programa empezó con palabras sentidas de Vanessa Palacio, directora y conductora principal: “hoy tenemos un programa más que especial”, y habló de un “cierre de temporada”, sin decir cuándo o en qué formato se daría el supuesto regreso.

Hubo un video de cifras y datos, ya no de los partidos, como habitualmente lo hacías. Esta vez el material estaba enfocado en las cifras que dejó el programa en los tres años, dos meses y veintidós días que pasaron desde su estreno, dejando un total de 239 emisiones.

Antes de dar paso a Carlos Antonio Vélez, Palacio explicó: “esta mesa y este panel se despide, por ahora. Estaremos reestructurando muchas cositas”. Y después llegó el discurso del polémico analista manizaleño, afirmó que era un cierre de temporada, no un hecho definitivo:

“Cerramos una temporada, como las series, esta es la temporada 1, muy larga y difícil. Cuando la idea fue propuesta por el presidente de Win, en el año 2019, me dijo: -Tengo ganas de hacer un programa de táctica y necesito que lidere eso-. Dije: -Listo, pero quiero llevar a la gente que me ayude en esto, no pudo elegir a cualquiera, debe tener determinado nivel en este sentido-”.