Carlos Antonio Vélez aprovechó su espacio radial, ‘Palabras Mayores’, para hablar sobre el presente de James Rodríguez en su actual club, Olympiacos.

James Rodríguez es uno de los referentes más importantes de Olympiacos. Para nadie es un secreto, que su nivel es mucho más alto de lo que mostró en Catar. Pero para muchos fanáticos del elenco griego, y para muchos periodistas colombianos, a James se le están empezando a pegar sus viejas costumbres. Carlos Antonio Vélez, por medio de ‘Palabras Mayores’, le dejó caer un par de palabras al 10 de la Selección Colombia.

“Miramos con preocupación el tema de James Rodríguez que su nivel en el último partido fue realmente bajo. Lo califican mucho peor los medios griegos. Esa prensa que fue tan generosa y le dio calificativos que no merecía, ahora se vino lanza en ristre”, inició el periodista.

Posteriormente, el nacido en Manizales agregó: “Esto es de ser realista… todo lo que he dicho de James, ustedes no lo han querido oír y no les interesa oírlas, lo que no quiere decir que no sea cierto. Desde hace mucho vengo diciendo que el declive es absoluto y lamentablemente, para él y el fútbol colombiano hay un gran desperdicio de su calidad técnica”.

Por último, Vélez confesó que la carrera de James está en caida libre. “Desde que dejó el Real Madrid, ganando Champions sin jugar un solo minuto en los partidos importantes, empezó el degradé… posteriormente llegó lo de Catar y ahora lo de Grecia”.