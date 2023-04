En los últimos días se confirmó la llegada de Anigo al banquillo técnico del conjunto griego que ha tenido a James Rodríguez como uno de los pilares de la presente temporada.

El francés es uno de los grandes ídolos del Olympique de Marsella. Como jugador disputó más de 200 partidos allá y como entrenador llevó al club a una final de la Copa de la Uefa.

Este fue el anuncio de la llegada de Anigo al Olympiacos:

Sin embargo, nacer en Marsella (una de las ciudades más violentas de Francia) llevó a que Anigo sembrara muchas amistades complicadas y entrara a un mundo turbio desde que era un joven canterano del club local.

Kathimerini, uno de los diarios más importantes de Grecia, cuenta en un detallado perfil del nuevo entrenador de James Rodríguez cómo el francés estuvo envuelto en negocios oscuros e incluso cómo su hijo fue asesinado por delincuentes en Marsella.

Ese medio cuenta cómo en 2004 se supo que Anigo, junto a un amigo de la infancia, presionaban a la dirigencia del Marsella para que vendieran jugadores y les dieran una parte del traspaso.

Anigo tuvo que renunciar como entrenador del Marsella (volvió a ese club en 2013) y tuvo que responder ante la justicia por los cargos de chantaje que casi lo envían a la cárcel, señaló ese rotativo.

Eventualmente, se supo que Anigo estaba siendo extorsionado y por eso fue liberado de los cargos. El entrenador repudió la forma en que los medios franceses lo bautizaron ‘El Padrino’ y daban a entender que él era uno de los grandes mafiosos de Marsella, apuntó ese diario.

En 2013, con su regreso al banquillo del club francés, Anigo fue víctima de amenazas. Ese mismo año, su hijo Adrien (15 años) fue asesinado por delincuentes en Marsella, recordó ese periódico griego.

Luego de la muerte de su hijo, Anigo se fue a vivir a Túnez y posteriormente aterrizó en Grecia. Allí, dirigió al Levadiakos y al Panionios antes de hacerse cargo del Olympiacos (ya trabajaba como director deportivo del club).

En su presentación con el conjunto de El Pireo, el francés agradeció la oportunidad y dijo que veía un equipo fuerte en el que el mediocampista colombiano será todo un estandarte.

“Nunca esperé que llegara este momento, pero muchas veces la vida nos sorprende. Las circunstancias de la vida traen las cosas de esta manera. Ahora mismo, como trabajo en el Olympiacos, tengo que hacer lo que me pide el Olympiacos. He estado cerca del equipo durante mucho tiempo. He visto y aprendido mucho durante mi tiempo aquí y estoy listo para hacer lo que el club me pida”, dijo Anigo en diálogo con el diario Sportal.