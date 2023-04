Fuertes repercusiones sigue generando el triunfo del pasado miércoles de Atlético Nacional (1-2) ante Patronato de Argentina, en calidad de visitante, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Resultado que dejó al ‘Rey de Copas’ como líder, tras el empate de Olimpia y Melgar.

A las críticas de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien dijo a través de su canal de YouTube que la parcial ‘verdolaga’ no podía “llamarse a engaños” pese a la victoria, tras lo que sería el flojo partido del cuadro antioqueño, e insinuó una ayuda arbitral, se sumó -ni más ni menos- que Carlos Antonio Vélez.

El comentarista, en su espacio de ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, no tuvo piedad con el ‘verde’ paisa y se despachó. Tanto así, que indicó que el elenco que parecía estaba en la B era el antioqueño y no el local, que juega en el ascenso argentino; torneo en el que no tiene una buena campaña.

“Cuando hasta el minuto 76, más o menos, Patronato -que no existe- le iba ganando a Nacional. Patronato es un equipo de la B -Y eso que en la A de Argentina juegan como 30 equipos, se podrán imaginar- ocupa los últimos lugares. Es el equipo 50 o 60 del fútbol argentino”, recalcó.

En su concepto, “el que parecía de la B y el que parecía, el equipo 60 de un torneo, era Nacional”. Hasta que, en sus palabras, el técnico Paulo Autuori “se dio la pela” e hizo los cambios para darle la vuelta al resultado. Y lo logró, aunque no con ello logró acallar las voces contrarias a su proyecto.

“Cómo ayudó la salida de (Tomás) Ángel, la de Jáder, como lo quieran poner, y cómo solucionó de problemas con la entrada de ‘Tatay’ Torres Patiño y la Jéfferson Duque. Fue otra cosa, otro equipo, ¿Cuándo lo vas a entender, Autuori”, señaló el veterano comunicador manizalita.

Desde su visión, el técnico brasileño se “salvó de un garrotazo” con las modificaciones. Y dejó en claro que el penal fue una mano en el área y no una falta sobre Torres, que transformó en gol el volante Dorlan Pabón. Un botín necesario para un plantel que necesitaba ese envión.

“Era papelón perder con Patronato. Papelón. Pero los cambios llegaron en el momento oportuno. Hombre, por Dios: uno no se puede morir haciéndole favores a los amigos”, puntualizó el comentarista, implacable con el rendimiento del equipo más ganador del país.