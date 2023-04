Luego de lo que fue la derrota por goleada de Colombia ante Ecuador 0-4, en partido válido por la jornada 2 de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, el comunicador se refirió a la manera en la que los jugadores ecuatorianos son preparados en ese país.

(Vea también: Selección Colombia Sub-17 perdió con Brasil y se aleja de fase final del Sudamericano)

“Ellos no se ponen con narrativas ni con milonga, sino que están trabajando y en Independiente del Valle hablan y ejecutan el modelo formativo-educativo que se lo inventó un colombiano: Julio Fontán”, aseguró Bermúdez en su programa de YouTube.

Poniendo como ejemplo el proceso que adelanta el equipo Independiente del Valle, el periodista dijo que en Colombia no se deben poner excusas netamente deportivas, pues aseguró que a los jugadores hay que educarlos en todos los aspectos de la vida.

De hecho, leyó un listado de asignaturas que se les enseñan a los ecuatorianos, entre las que incluyó habilidades en comprensión de lectura, matemáticas básicas, finanzas, inglés, entre otras más.

“Ellos están invirtiendo y aplicando eso, mientras acá [decimos] nos robaron dos penaltis…”, aseguró el ‘Patrón.

En ese momento, el también comentarista cambió el tono de su voz y comenzó a imitar a Carlos Antonio Vélez, a quien mencionó directamente, para posteriormente lanzarle un dardo.

“‘Nuestros futbolistas son muy buenos. Técnicamente son muy…’ Por defender a su ‘Monchito’ [Ramón Jesurún], su compiche ¿cierto, Vélez? No, no le diga mentiras a la gente que la técnica es precisión y aquí es lo que menos hay y, además, no hay entendimiento del juego, viejo”, dijo el comunicador en tono airado.