Este martes será un día donde Colombia dice presente a nivel internacional en la Copa Sudamericana y Libertadores. El que abre el telón es Independiente Santa Fe.

Sobre las 5:00 p.m. rodará el balón en el estadio Haile Pinheiro del estado de Goiás, en lo que será el debut del cuadro capitalino en la Copa Sudamericana 2023, en lo que será su séptima participación en la historia.

Sobre esto habló Carlos Antonio Vélez este martes, quien se notó preocupado por el momento del cuadro ‘Cardenal’ que no ha podido mantener run línea de juego y sufre varios altibajos.

“En el caso de la Copa Sudamericana jugarán los dos de Bogotá. Santa Fe va a Goiás a jugar en un estado pequeño ante un equipo que es finalista del campeonato Goianense, pero normalmente es un equipo de media tabla, pero lo que preocupa es la irregularidad de Santa Fe. Me inquietan los nuestros, me preocupan los nuestros”, inició Vélez.

Y argumentó que “Santa Fe ha mejorado en el último tramo, pero recuerden el comienzo lleno de vicisitudes que marcaron, incluso, el despido de técnico de Harold Rivera”.

Luego contó una infidencia que nadie sabia: Rivera ya estaba afuera de la institución. ” En el juego entre Envigado y Águilas el DT Rivera estuvo afuera, estuvo liquidado. Con decirles que el juego ante Águilas Doradas iba a dirigir Agustín Julio, quien no dirigió porque no tienen Licencia UEFA PRO y por eso se le dio una nueva oportunidad a Rivera. Si hubiera sido un juego de liga el de Águilas y no por Copa, Rivera no hubiera seguido ahí”, confesó Carlos Antonio Vélez.

En el mismo espacio, (Palabras Mayores de Antena 2), Velez manifestó que “Rivera tuvo una segunda vida; nadie duda de la capacidad de Rivera, lo que pasa es que llega en una condición muy complicada donde tiene que afrontar el presente y el pasado. El pasado que no le perdonan por la final ante América y aquel juego ante River”.