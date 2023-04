Carlos Antonio Vélez se despachó en Antena 2 con duros calificativos hacia algunos de sus colegas de los que no quiso dar el nombre, pero a los que les aclaró que no es relator.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez expuso el chicharrón que vivió por protesta cerca a Gran Estación)

“Aunque rompa mi eterno compromiso conmigo mismo de aguantar cualquier infamia con tal de no revivir cadáveres periodísticos o darles unos segundos de fama a solemnes desconocidos, les cuento que yo no canto goles, yo no soy narrador y tampoco soy hincha. No soy hincha de nadie, ni de la Selección”, explicó.

E hizo claridad en que es neutral en sus comentarios y no como otros colegas suyos a los que descalificó.

“Soy un profesional porque me he preparado para analizar… Me da igual quién anote los o quien los reciba… Pero para muchos periodistas lo normal es cantar goles porque son hinchas y no pueden juzgar con equilibrio, seriedad y conocimiento. Son forofos”, manifestó.

Pero su desahogada no paró ahí, ya que después dio a entender por qué se refería de esa manera a otros periodistas deportivos.

Lee También

Carlos Antonio Vélez responde a comentaristas que lo abrían atacado

Según dio a entender, sus dardos eran respuesta a comentarios hechos de él en otros espacios:

“Quedan entonces informados los don nadie, los frustrados, los envidiosos, los perdedores que todos los días me disparan para que los saque del anonimato, cosa que, en serio, me da asco hacer”.

Por último, dejó en el aire la idea de que que habría una disputa de por medio y que todo iría más allá de lo estrictamente personal.

“Raro, muy raro, que arrecien ciertos personajes con todo tipo de infamias cuando nos le empezamos a meter en la cocina desde la pasada Copa América, luego en el Mundial Sub-20 y ahora en los amistosos de Colombia. Y lo grave para ellos es que habrá más”, finalizó.

En audio, la despachada completa (desde el minuto 1:00):