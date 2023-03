Colombia venció 2-1 a Japón en su reciente duelo amistoso y Carlos Antonio Vélez aplaudió la labor de Jorge Carrascal.

(Vea también: “Una vergüenza”: Vélez, desatado por desconvocatoria de Quintero; recordó a Pékerman)

Carlos Antonio Vélez, uno de los críticos más importantes que ha tenido Néstor Lorenzo desde su llegada a la selección Colombia, dejó su opinión sobre el reciente duelo contra Japón, donde da esperanza a los aficionados de la escuadra Tricolor de camino a la Copa del Mundo 2026.

Aunque en su espacio radial, Palabras Mayores, el periodista habló de diversos temas, se notó emocionado al hablar de Jorge Carrascal, uno de los referentes de la delegación colombiana en los últimos partidos. “Como mete gamba Carrascal, es meritorio con la pelota, es de un gran talento. El sacrificio y marca está en todos los duelos, abusa a veces de la pelota. No digo que sea normal, pero es repetido en los jugadores que técnicamente tienen mucha capacidad, que son buenos con la pelota. Tienden a mostrarse, dijo Vélez.

Pero no todos sus comentarios fueron buenos, también criticó a Néstor, por su falta de comunicación con el tema Quintero. “Lo que aspiro en Colombia, a lo que vi en el segundo tiempo. Lorenzo es un reparador, no le creo cuando habla, pero es un hombre limitado en léxico, a veces da mensajes equivocados, de lugar común. Nunca nos contó que James estaba lesionado, no contó la verdad de Quintero”, dijo.

(Lea también: “No dimos cinco pases”: Vélez, frustrado con primer tiempo de Colombia contra Corea)

Ahora, cree más en el proceso del profesor argentino, y lo demostró con la siguiente declaración: “Valió la pena la madrugada, con todo y que nos hicieron un gol de entrada. Volvimos a apelar a la épica, no sabemos cuidar el arco en cero. Lo que vi en el segundo tiempo, eso es a lo que aspiro. Perdonen que hable a título personal, es mi análisis”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.