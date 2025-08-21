La vía Bogotá-Girardot amaneció este jueves 21 de agosto con un grave accidente de tránsito en el kilómetro 106, en Chusacá, en sentido hacia la capital de la República, donde dos tractomulas chocaron y una de ellas resultó volcada sobre la vía, lo que ocasionó que se derramara el líquido que llevaba como carga, según informó Noticias Caracol.

El hecho dejó como saldo fatal a uno de los conductores muertos y al otro herido, quien fue llevado a un centro asistencial cercano en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La hipótesis de las autoridades es que hubo exceso de velocidad y los dos vehículos colisionaron de frente.

Según las imágenes expuestas por el noticiero, uno de los vehículos involucrados quedó atravesado sobre la vía volcado, lo que obligó al cierre total de la calzada Bogotá-Girardot y que ha producido un enorme trancón desde el peaje Chusacá para entrar y salir de la capital de la República.

Los Bomberos y el personal de emergencias hacen presencia en el lugar, a la espera de retirar los vehículos siniestrados y limpiar el líquido que se regó en la carretera, para evitar riesgos a los otros conductores que vayan a usar la vía en horas más tarde. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la vía La Mesa, por el sector de Mondoñedo, ya que la espera podría ser entre una y dos horas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.