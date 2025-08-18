Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes 18 de agosto en horas de la mañana en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. El choque involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un camión que transportaba bebidas, generando afectaciones en la movilidad y una emergencia que obligó a la presencia inmediata de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió exactamente en la carrera 69 Q con calle 77, en sentido sur-norte. Aún se desconoce cuáles fueron las causas del choque, cuál es el estado de salud de los conductores y si hay más personas lesionadas.

En las imágenes compartidas en redes sociales muestran que al menos uno de los vehículos terminó con graves daños en la parte delantera, mientras que las bebidas que llevaba el camión quedaron en el suelo a causa del choque. Además, se ve presencia de personal de tránsito y organismos de socorro atendiendo la emergencia.

Se espera que las autoridades adelanten la inspección para determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica, exceso de velocidad o imprudencia.

#AEstaHora | Unidades de ambulancia, @BomberosBogota y @TransitoBta en el punto, atienden la emergencia. Grupo Guía realiza maniobras de regulación de tráfico en el sector. https://t.co/MkAKI9Xgp7 pic.twitter.com/gG17u6NgmZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 18, 2025

Segundo accidente que involucra buses del SITP en menos de una semana

El accidente de este lunes ocurre tan solo tres días después del siniestro que ocurrió en la intersección de la Avenida Boyacá con Primera de Mayo, en Bogotá, dejó un saldo de 52 personas heridas.

Fue el pasado viernes 15 de agosto, alrededor de las 7:30 a. m., cuando tres buses de transporte público y un vehículo particular chocaron, generando un caos vehicular que se extendió por varias horas en el sentido sur-norte de la ciudad.

En las primeras versiones de este hecho, uno de los conductores del vehículo particular involucrado, aseguró que el bus SITP chocó contra un colectivo y al mismo tiempo, golpeó al vehículo particular.

Si bien los hechos continúan siendo materia de investigación, testigos aseguran que el accidente habría sido provocado por peleas entre los conductores, mientras que hay quienes señalan que se originó por fallas mecánicas.

