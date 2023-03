La Selección Colombia volvió a la acción en un juego amistoso contra Corea del Sur como parte de la gira asiática que está haciendo el técnico Néstor Lorenzo. El partido decepcionó en los primeros 45 minutos, ya que la ‘tricolor’ se fue perdiendo 2-0 con una presentación deplorable en la que se vio muy mal ante su rival.

Corea del Sur se vio mejor físicamente, presionó la defensa del equipo y los llevó a cometer errores, que se vieron reflejados en el resultado. James, Borré, Matheus y Mojica fueron los más comprometidos en el rendimiento del equipo y eso llevó a que el equipo se sacudiera en el segundo tiempo.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez hizo un análisis en el Canal RCN de lo que fueron los primeros 45 minutos del partido y destacó la capacidad física del equipo asiático, que superó a Colombia.

“¿Y estos [Corea del Sur] no se van a cansar? Qué manera de correr. Ese cuento de invictos en partidos amistosos, eso vale nada. Nos engañamos con esos resultados, ganemos los oficiales, acá probemos y miremos. Además, ellos vienen de Mundial, nosotros no. Hemos sufrido el partido. No damos cinco pases buenos”, comentó el periodista.

Finalmente, el comunicador indicó que el resultado poco importa en este tipo de partidos y apuntó contra dos jugadores, que no tuvieron un buen rendimiento en la primera parte.

“Tenemos que admitir la superioridad del rival. El nuestro es un equipo de experimento. Acá hay que rescatar lo bueno y reemplazar lo malo. A esa velocidad no podemos jugar, si vamos a hacer presión no se puede ni con James, ni con Borré”.