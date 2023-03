Pese a que ha mostrado un nivel en alza en Atlético Nacional y fue la gran figura en el título de la Superliga, el delantero Tomás Ángel cuenta con fuertes detractores. Al parecer, su regreso a la Selección Colombia Sub-20, que se prepara en España para el Mundial, no tiene contentos a algunos.

O al menos eso es lo que se podría inferir tras lo dicho este jueves por el periodista de RCN y Win Sports, Carlos Antonio Vélez, quien en su habitual espacio, llamado ‘Palabras Mayores’, le lanzó fuertes pullas al joven de 20 años; hijo del histórico Juan Pablo Ángel y quien retornó a la ‘tricolor’.

Sobre Ángel, de quien en su momento el técnico Héctor Cárdenas había dicho que tenía algunos problemas de convivencia con el plantel, Vélez se ‘despachó’ e hizo un particular apunte sobre el atacante y el llamado que recibió para hacer parte de este periplo de fogueo en territorio ibérico.

Cuando se refería a los hombres que estaban concentrados con el representativo patrio, en el transcurso del partido frente a su similar de Gales, que perdió Colombia (0-2) en Murcia, el comentarista deportivo lanzó su apunte. El cual no cayó bien entre los seguidores del ‘Rey de Copas’.

“Ángel, a quien llevaron a ver si ya tenía los piecitos sobre la tierra, si había aterrizado y si podía servir como derecho, más que como 9, porque él 9 no es”, dijo Vélez, acerca del atacante que, gracias a sus actuaciones con el club antioqueño, se ganó el derecho de ser de nuevo convocado.

Lo cierto es que Tomás, en febrero pasado, le salió al paso a lo que dijo en su momento el entrenador, justamente en entrevista con Vélez y negó que fuera un elemento tóxico para los intereses nacionales. Y dijo estar dispuesto para competir por un lugar en el seleccionado que irá a la cita orbital.

“Siempre estuve con ellos, dándole el apoyo que necesitaban, porque sufrí con ellos y estuve en una gran etapa de ese ciclo. Y decir que yo no encajaba, Decir que yo era tóxico en el grupo, no es algo que me parezca correcto, porque no es así”, indicó Ángel en diálogo a ESPN Colombia.

Por lo pronto, el jugador está con el resto de la ‘tricolor’ en territorio español, en el que este domingo (12:00 a. m. hora colombiana) medirán fuerzas frente a su similar de Suecia: con el fin de sumar minutos y probar diferentes alternativas tácticas y nominales de cara a la cita en Indonesia, en mayo.

