Este lunes 13 de marzo se conoció una nueva convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos del 24 y 28 de este mes ante Corea del Sur y Japón, respectivamente. El técnico Néstor Lorenzo hizo un revolcón en la lista, aunque manteniendo a varios jugadores que son de las entrañas de su corazón y que, pese a que no están en buen nivel, los sigue teniendo en cuenta.

Entre las reacciones más esperadas se encuentra la del periodista Carlos Antonio Vélez, que en su programa ‘Palabras Mayores’, de RCN Radio, opinó sobre lo que fue la convocatoria de la Selección Colombia y, sorprendentemente, elogió al técnico por la escogencia que hizo, aunque con algunos reparos.

“Es una convocatoria muy decente, acorde con lo que está pasando. De todas las que ha hecho Lorenzo, esta es la más decente; sin embargo, es una pena que siga enamorado del pasado. En tres o cuatro casos no hay presente y muy poco futuro. ¿Cuándo se va a destetar de eso? Yo no sé, pero le tendremos que hacer un cerco humanitario”, comentó el periodista.

Además, expresó qué fue lo que más le gustó de la lista de jugadores y destacó sobre todo las ausencias: “Es un avance que no estén Fabra, Zapata, Muriel, Cuadrado, Barrios, Borja y Mina, ya por lo menos nos quitamos de siete de los que nos eliminaron de Catar y que se pasaron varios partidos sin hacer un gol”.

Finalmente, se refirió con datos y cifras al nivel de Falcao García, quien pese a ser un referente, para el periodista no tiene los méritos suficientes para ser llamado: “Radamel, con todo lo que lo queremos, es harina de otro costal. Ha jugado en todo el 2023 solamente 638 minutos de liga y en Copa del Rey, 126. En tres partidos ha sido titular y este año no ha hecho un solo gol. No le encuentro ninguna justificación, es muy buen profesional, eso no lo discutiré, pero no necesitamos un guía espiritual”.