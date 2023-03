A pesar de haber elogiado a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y a Radamel Falcao García, el periodista Carlos Antonio Vélez salió con una ‘perla’ ante las declaraciones que dio el histórico exjugador sobre el goleador histórico de la selección Colombia. Todo esto, en el marco de los amistosos del equipo de mayores contra Corea del Sur y Japón.

La entrevista que dio el referente en los Mundiales 1990, 1994 y 1998, para ‘Balón Dividido’ de ESPN Colombia, dejó muchas frases y comentarios que repercutieron en la afición del fútbol nacional. Pero el comentarista manizaleño apuntó y cuestionó lo que dijo sobre ‘el Tigre’ y su papel de ídolo actual de ‘la tricolor’.

Pero no lo hizo con palabras tan suaves, ya que sobre ‘el Pibe’ tuvo calificativos y ‘vainazos’ por su vida posterior al retiro y de Falcao hubo señalamientos que ponen en duda su carrera actual.

Ataque de Carlos Antonio Vélez al ‘Pibe’ Valderrama por lo que dijo de Falcao García:

Primero hay que recordar lo que dijo ‘el Pibe’ sobre ‘el Tigre’, ante la pregunta sobre su continuidad y llamados a la selección Colombia de Néstor Lorenzo. Así lo dijo en el programa de ESPN Colombia el pasado miércoles 22 de marzo, afirmando que los veteranos como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García son llamados a la selección con méritos:

“A Radamel (Falcao) García, hay que dejarlo que él solo se vaya. No lo vayan a tocar, por el amor al señor, déjenlo quieto. Los ídolos no se tocan! Hasta que él quiera, por el amor al Señor, los ídolos no se tocan y en Colombia tenemos pocos ídolos. Y ese es uno de los grandes. Él es consciente, el día que él no quiera estar en la selección colombiana, él mismo, va a alzar la mano, porque siempre ha sido así”.

Ante estas afirmaciones, Vélez aprovechó su espacio de opinión en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, y fue duro con sus palabras: “Como ‘el Pibe’, es un tipo pintoresco, no es un tipo para tomar en serio. Yo, al ‘Pibe’, no lo tomo en serio. ‘El Pibe’ dice muchas cosas y que las diga, está en todo su derecho. ¿Pero, que yo lo tome en serio? No, no, no…”. Y después amplió su concepto:

“A mí me cae bien ‘el Pibe’, me parece un tipo simpático, dicharachero, es un personaje. Le va muy bien en los comerciales de casas de apuestas, salen buenísimos. Es un hombre pintoresco… En su momento, un ‘supercrack’, pero con un problema; nunca ganó nada con la selección Colombia ¡Qué tristeza!… No tienen esa ‘bandera’ de – Yo gané, entonces, le voy a pedir a todos que ganen -. No – Como yo no gané, defiendo a los que no han ganado -….”.

Aunque ratificó que Falcao es el único ídolo en la actual selección de mayores, dio todas sus críticas y datos para que no lo vuelvan a llamar:

“’El Pibe’ ha dicho que hay jugadores intocables en selección. No, en selección no hay ninguno intocable. Intocables, los campeones, y aquí no tenemos ningún campeón… En la selección no hay ninguno que haya ganado un título con el equipo nacional. Intocables aquí no hay… Para mí, de esta selección, hay un ídolo, es Falcao. Para mí, estoy hablando yo, para mí, Falcao es un ídolo. Sin embargo, tiene la mala suerte de no haber ganado nada con la selección de Colombia y con un presente ingrato y un futuro nada auspicioso”.

Vélez le hizo la cuenta de goles, en partidos amistosos y oficiales, después del Mundial Rusia 2018. Que solo son 2; en Eliminatorias a Qatar 2022 contra Chile y en amistoso del 2022 contra Paraguay. “¿Por el hecho de ser ‘intocable’, como pretende ‘el Pibe’, no se dice esto?… Me da pena, es mi ídolo, me regaló muchísimas alegrías… Lo que hoy es, no da para la convocatoria”.

Obviamente, muchos están de acuerdo con que Falcao García no aporta lo mismo del pasado y que podría darle un espacio a alguien del recambio generacional para la selección Colombia. Sin embargo, la forma en la que Carlos Antonio Vélez se refirió al ‘Pibe’ Valderrama y los duros comentarios sobre el goleador histórico, es lo que genera polémica y discusiones.