Luego de que Néstor Lorenzo convocó a Falcao García para el siguiente partido amistoso de la Seleccion Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama salió en defensa del delantero, y dejó claro que ‘El Tigre’ es un referente de la delegación a pesar de su irregular momento.

Este martes 21 de marzo, ‘El Pibe’ Valderrama hizo parte del programa del canal ESPN, Balón Dividido, y en la charla con los demás panelistas, recalcó la importancia de Falcao en la convocatoria de Colombia de cara a los enfrentamientos contra Corea del Sur y Japón. Aunque el llamado del delantero de Rayo Vallecano fue polémico, el exjugador de Junior de Barranquilla dejó claro que tiene méritos de sobra para ser convocado.

Carlos Valderrama expresó:“A Radamel García hay que dejarlo que él solo vaya. No lo vayan a tocar, por amor al señor, déjenlo quieto. ¡Los ídolos no se tocan!”. Hasta que él quiera. Por el amor al señor, los ídolos no se tocan y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos. Ese es uno de los grandes, no lo vayan a tocar”.

Además, el ídolo colombiano mencionó:“Él es consciente. El día que no quiera estar en la selección Colombia, él mismo va a alzar la mano. Él siempre ha demostrado que es así. Mientras que lo llamen, él siempre va a estar. Él todavía sirve y aporta. Y no solamente en el camerino, él todavía mete goles Déjenlo tranquilo porque el todavía marca goles. Tranquilo. Cuántos años tiene Radamel ¿45 o 35?”.

Por último, le dejó esta perlita a quienes critican al ex delantero del Chelsea:“‘Rada’ no es titular, pero entra y sale. Está bien y por eso entra y sale”.