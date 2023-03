Este viernes a las 6:00 de la mañana (hora colombiana), la ‘Tricolor’ jugará su primer partido amistoso del año cuando enfrente a su similar de Cora del Sur en el estadio Munsu, en el país asiático.

Una de las novedades que tendrá el combinado nacional es la baja de Juan Fernando Quintero, quien se unió a la concentración después de perderse un partido con el Junior de Barranquilla por lesión.

Aunque parecía estar recuperado, el propio técnico de la Selección, Néstor Lorenzo, confirmó que para el partido ante los coreanos no podrá tenerlo en cuenta debido a un dolor que aún lo aqueja.

Qué dijo Carlos Antonio Vélez de ‘Juanfer’ Quintero

Ese jueves, durante su columna radial ‘Palabras mayores’, el periodista deportivo calificó la presencia del antioqueño en la Selección como un “error”, ya que si sabía que estaba leisonado debió haberse quedado en Colombia recuperándose.

“Hace dos días escribí lo siguiente: ‘Juanfer Quintero viajó con la selección Colombia, no jugó el sábado por una lesión, preguntas varias ¿se alivió para viajar? ¿por qué no participó del partido del sábado?’. Aquí hay muchos responsables. Hoy no entrenó y ya se anunció que mañana no va a jugar […] jugador lesionado se queda en la casa y más en un amistoso”, aseguró el comunicador en el espacio que dirige.

Luego de ello, Vélez criticó su viaje a Corea ya que lo tildó de ser una falta de respeto con el Junior, equipo que lo necesitó el pasado sábado para el duelo que empató ante Santa Fe.

“Estuviéramos jugando por puntos y si el jugador es realmente diferencial, me lo llevo, pero en un partido amistoso, y a Quintero… por favor […]. Si Quintero estaba lastimado para jugar con Junior, pues también lo estaba para viajar, déjense de joder”, comentó en el mismo programa.

Luego, agregó: “Yo por vergüenza me quedaría, pero no, al día siguiente aparece muy chistoso tomándose ‘selfies’ en un avión rumbo a Seúl. ¿O sea, él hace lo que le da la gana? Está lesionado en Junior y sale y se larga. Lo reciben en la Selección lesionado”.

Por último, el periodista apuntó contra el técnico Néstor Lorenzo, a quien le recordó que durante la era de José Néstor Pékerman ocurrían casos similares.

“No me diga que usted [Lorenzo] quería que Quintero se diera una vuelta por allá, el ya conoce todos esos países asiáticos, a no ser que haya dejado alguna cosa pendiente por comprar o visitar. La selección no es una agencia de viajes ni un hotel recuperador, Lorenzo, pongámonos serios”, concluyó Vélez.