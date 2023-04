Ya todos conocen la postura que tiene Carlos Antonio Vélez cuando habla, opina, analiza, evalúa o se refiere a la carrera y vida de James Rodríguez. Y su salida del Olympiakos de Grecia, de forma inesperada y con muchas preguntas por resolver, llevó a que el comentarista volviera a cargar en contra del zurdo.

Después de dar una primera opinión en su cuenta de Twitter, el polémico analista manizaleño le dedicó una videocolumna en sus perfiles, haciendo un resumen de los problemas que ha tenido el volante con diferentes técnicos, tanto en clubes como en Selección. Obviamente, dejó de lado los buenos rendimientos y logros en la carrera de James, solo tomó lo más negativo y polémico.

Según el discurso de Vélez, el jugador es el responsable de todo lo que ha pasado, desde su llegada a Europa y en los diferentes cambios de equipo, que lo han llevado a Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar y Grecia; bajando su precio de transferencia con cada cambio.

Carlos Antonio Vélez recuerda problemas de James Rodríguez con sus técnicos

“No es cuento ni es tirria, a James no le van los técnicos que exigen”, así abrió su espacio de opinión el comentarista de Win Sports, Canal RCN y Antena 2. Pero no se quedó con eso e hizo una sentencia de lo que pasa para que Rodríguez no pueda afirmarse en un equipo que tiene un técnico de alta exigencia: “Él es feliz con los que no le piden nada y le generan la zona de confort: -Tranquilo, haga lo que quiera, no entrene, no corra, juegue lo que usted sabe, juegue su ‘jugao’. Eso sí, llegan los partidos y usted me responde-”.

Como ha sido costumbre en Carlos Antonio Vélez, afirma que el jugador nacido en Cúcuta solo rinde con técnicos permisivos y de más manejo que disciplina. No dejó pasar la oportunidad para sumar una crítica más contra José Pékerman, Carlo Ancelotti y Néstor Lorenzo.

Lo más duro que dijo Vélez fue para revivir los malos recuerdos que tiene James con entrenadores que lo han puesto en el banco y que han influido en su inestabilidad en los diferentes clubes:

“Contra los exigentes, ha chocado, y la lista es grande; Ranieri en Mónaco, ‘Zizou’ en Real Madrid, Kovac en Bayern Múnich, Benítez en Madrid, Córdova en Catar, Anigo ahora [en Olympiakos], Queiroz”

Solo faltaba uno de los directores técnicos que han protagonizado polémicas con el talentoso colombiano; Reinaldo Rueda. Pero Carlos Antonio Vélez tenía un apartado especial para este caso, todo para hacer énfasis en que el cambio en el manejo del técnico terminó siendo determinante para la eliminación de la Selección Colombia en el objetivo de jugar el Mundial Catar 2022:

“Después, Rueda. Rueda lo sacó y se dio el lujo de mandarle un comunicado al director técnico. Luego, aflojó Rueda y terminamos eliminados”

Algunos estarán de acuerdo con Carlos Antonio Vélez en esta postura crítica, otros tendrán reparos por lo que dijo sobre uno de los mejores jugadores de la historia del seleccionado colombiano de fútbol. Lo cierto es que sigue dando oportunidad y espacio para que sus contradictores lo ataquen y señalen su mal pasado y complicado presente.