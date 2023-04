Este jueves, James Rodríguez ha estado en el ojo del huracán tras la noticias de su salida del Olympiacos, club al que llegó hace menos de un año. Uno de los que salió a hablar sobre esta situación fue Jorge Bermúdez quien en su canal de YouTube contó las razones de la salida del creativo del club griego y también dio su opinión al respecto.

El ‘Patrón’ dio detalles de la pataleta que hizo el colombiano tras ser sustituido por el técnico. Además agregó que este no se quiso disculpar con sus compañeros y manifestó su deseo de no continuar en el equipo. Esto se suma a una larga lista de comportamientos poco profesionales que suma el volante durante los últimos años de carrera. Y es que en Qatar también lo acusaron de fingir lesiones para no jugar.

Ante este nuevo escándalo, el periodista fue contundente y señaló a Néstor Lorenzo de llamar a James solo por rosca. Además advirtió que un jugador con tan poco profesionalismo no puede ser el ’10’ de la Selección Colombia.

“Como un jugador que muestra que no es un buen profesional es el ’10’ de la Selección colombiana. Que nos explique esto el señor Lorenzo, sabemos que él ahí tiene su rosca, pero explíquenos usted señor Lorenzo porqué un jugador que no es profesional, que no respeta su profesión, porqué tiene que se el ’10’ de la Selección” aseguró.

Posteriormente, el periodista dio su candidato a ocupar el puesto de ex futbolista del Real Madrid.

“Ahí está John Arias que la rompe en el fútbol de Brasil, es uno de los jugadores más importantes del fútbol de Brasil. Pero no, le toca ver los partidos de Colombia en el banco, porque hay que poner a James, alguien que le falta profesionalismo y lo demuestra. El ’10’ de la Selección debe ser un gran profesional” sentenció el comunicador.

Jorge Bermúdez se sumó a otros periodistas que se fueron en contra de James por su comportamiento.