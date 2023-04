James Rodríguez es centro de comentarios y críticas por la decisión de rescindir el contrato que tenía con Olympiacos, a pocas semanas del cierre de temporada, para convertirse en un jugador libre.

Versiones de la prensa europea aseguran que la postura del ’10’ de la Selección Colombia se debe a una nueva pataleta con el entrenador; sin embargo, Eduardo Luis, narrador de Win Sports, informó que se comunicó con el jugador, quien le habría dicho que todo era “chisme” y que la razón de su salida se habría dado por temas personales.

Óscar Córdoba y la dura crítica a James Rodríguez por salida de Olympiacos

Dicha situación con el cucuteño de 31 años, que no es nueva, fue tema de debate en el programa ESPN F90. Allí, el exarquero de Boca Juniors Óscar Córdoba fue duro con el creativo al indicar que Rodríguez Rubio ha tenido una carrera con muchos errores, pues no es la primera vez que sale de un club por las puertas de atrás.

De hecho, el exguardameta mundialista con la Selección Colombia puso sobre la mesa una frase de Carlos Bianchi, extécnico del equipo ‘xeneize’, para dar a entender que James Rodríguez era “estúpido”, debido a la cantidad de “errores” que cometió durante su trayectoria deportiva.

“Carlos Bianchi nos decía una frase: errar es de humanos, volver a errar puede ser, volver a errar es de estúpidos”, dijo.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol Tema: James Rodríguez ¿Todavía puede moldear su carácter? “Hay gente que no madura y no por eso es estúpida” @andresmarocco Queremos leer tu opinión con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/2ol5RwZdwS — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 14, 2023

Acto seguido, el conductor del programa de ESPN, Francisco ‘Pacho’ Vélez, interrumpió a Córdoba para decirle: “Estás tirando una sentencia aplastante. Está lleno de estupideces James”.

A lo que Córdoba respondió: “Pues sí, es que solamente hemos visto una cantidad de errores consecutivos. Qué podemos esperar”.

Lee También

El debate en la mesa de análisis fue subiendo de temperatura por las palabras que usó Córdoba, pues el periodista Andrés Marocco manifestó que no se puede comparar la estupidez con la inmadurez.

“La inmadurez no es estupidez, hay gente que se demora más en madurar y eso no quiere decir que sea poco inteligente. Hay gente que no madura y no por eso es estúpida o imbécil. Todos somos diferentes, hay gente que sabe tomar decisiones y a otros que les cuesta”, concluyó.