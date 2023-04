Macnelly Torres, quien hace poco estuvo en un ‘reality’ del canal RCN, se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua cuando opina de algún tema del balompié colombiano.

El exjugador de Atlético Nacional, que hace unas semanas defendió a uno de los mejores jugadores del club ‘Verdolaga’ por críticas que estaba recibiendo, decidió subir un mensaje a redes sociales opinando del trabajo del periodista Campo Elías Terán.

“Escucho los comentarios del partido entre América vs. Águilas Doradas y siento que [él] ayer estaba feliz con el partido de Junior y Nacional, donde patearon al arco por primera vez casi a los 40 minutos del primer tiempo”.

Por supuesto, el comunicador que trabaja en Win Sports no se quedó callado y le contestó casi de forma inmediata:

“Creo que debes escuchar mejor. Porque quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mí me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.

La pelea entre los dos continuó y el exjugador se molestó mucho porque, según él, el periodista le había dicho que ahora que está en programas de radio iba a aprender a escuchar mejor: “como les duele cuando le sacan la famosa frase ‘es que yo jugué y tú no’”.

Terán respondió que: “A mí me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así y lo respeto. Yo no y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de Águilas durante todo el partido. Bájale al ego”.

Estos fueron los tuits que publicaron ambos: