Después de los disturbios con la barra ‘Los del sur’ que obligaron al aplazamiento del partido entre Atlético Nacional y América, Carlos Antonio Vélez salió al paso en medio de una controversia.

La primera reacción sucedió en plena emisión de Win Sports, cuando el Secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, apuntó en contra del club antioqueño y lo responsabilizó por los desmanes.

Lo cierto es que, luego de que criticó con dureza al funcionario en vivo, aprovechó su cuenta personal de Twitter para soltar un delicado señalamiento con dos fotografías.

“En duda la ‘neutralidad’ del secretario de gobierno de Medellín. Ahora entendemos porque responsabiliza a los demás y no a los violentos. En manos de quién están nuestras ciudades, Dios mío”, publicó.

En la mencionada publicación, aparecen dos fotografías: una, con la entrevista del mencionado funcionario de la Alcaldía de Medellín en Win Sports y otra, la de un hombre con rasgos similares, pero con tapabocas, en una tribuna con atuendo de Atlético Nacional.

Las complicaciones causaron estragos que obligaron al desplazamiento de los fanáticos y que llevaron al miedo por parte de los periodistas del mencionado canal deportivo en plena transmisión.

Por ahora, después de la suspensión del partido en el estadio Atanasio Girardot, se anunció una nueva fecha prevista para el partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Betplay.

Esta fue la publicación con las imágenes por las que el comunicador abrió el espacio de duda en contra del funcionario de la Alcaldía de la capital antioqueña luego de sus declaraciones.

En duda la “ neutralidad” del secretario de gobierno de Medellin.. ahora entendemos por q responsabiliza a los demás y no a los violentos.. en manos de quién están nuestras ciudades, Dios mío!!! pic.twitter.com/UdvE2Jz6yn — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 17, 2023

De hecho, en una publicación posterior cuestionó un mensaje que dejó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de esa misma red social en donde soltó una pulla en contra de Atlético Nacional.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, aseguró el burgomaestre.

Ese comentario no fue bien recibido por parte del comentarista caldense, que apuntó contra Quintero por los señalamientos al equipo de fútbol después de los disturbios previo al duelo contra América.

“¿Otro ‘barra brava’ camuflado?”, escribió el periodista de Win Sports y RCN Radio en su cuenta de Twitter, donde replicó el mensaje del alcalde de Medellín para dejar esa punzante pregunta.