Tras los graves incidentes registrados en la tarde del domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el partido entre Atlético Nacional y América tuvo que ser aplazado. El choque se vio empañado por el actuar violento de miembros de la barra brava ‘Los Del Sur’, que rompió relación con la dirigencia.

El choque, válido por la jornada 14 de la Liga BetPlay 1 2023, aún no tiene fecha prevista para su realización y todo por las dificultades no solo en el ámbito deportivo para ambos equipos. También en materia logística, ante lo que sería la clara amenaza de la agrupación de sabotear el juego del ‘Rey de Copas’.

Sin embargo, tal parece que el colectivo de barristas cuenta con el apoyo de la Administración Municipal que, en vez de condenar estos hechos, salió a conminar al club local y a endilgarle responsabilidades, como lo hizo ante las cámaras de Win Sports el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez.

“Queremos que quede muy claro, y que se establezca la responsabilidad de los directivos de Atlético Nacional en estos destrozos… El club debe darse que cuenta que con esta actitud lo que ha generado es esto”, expresó el funcionario, lo que generó un rechazo generalizado en las redes sociales.

A este pronunciamiento se sumó, ni más ni menos, que el del alcalde Daniel Quintero Calle, confeso hincha del ‘verde’, quien a través de su cuenta de Twitter amenazó al elenco paisa con no prestarles más el escenario deportivo, hasta tanto no se sienten a dialogar con los jóvenes de esta barra.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, manifestó el mandatario local.

Quintero agregó que prefiere “a los policías cuidando a la gente en las calles”, con lo que estaría ejerciendo una especie de presión a la directiva de la institución, presidida por Mauricio Navarro, a pactar con los barras, a quienes les quitó prebendas de tipo económico y de boletería como local.

No obstante, el directivo advirtió también en la señal de Win que era evidente que estaban “solos” en esta lucha, pues para él es claro que la Alcaldía está de parte de ‘Los Del Sur’, como interpretaron los duros señalamientos de Ramírez; como también lo dispuesto por el alcalde Quintero.

“Sabíamos que era partido de alto riesgo. Estaba en el camerino reunido con el cuerpo técnico de los jugadores y me dicen que el secretario de gobierno responsabiliza a directivos de Atlético Nacional y no estoy de acuerdo”, manifestó el dirigente, bastante molesto.

“Solo les anunciamos que por el momento económico del club no podía seguir aceptando sus exigencias económicas a través de temas de boletaría, tifos, salidas con humo. Ellos hacían una propuesta de una actividad que no era lógica como cuidar hinchadas visitantes”, dijo Navarro.

Cierto o no que hay un diálogo sesgado entre las partes, por lo que sería la intromisión del gobierno local en un asunto privado, Nacional está en serios aprietos. No solo por este encuentro, sino que el próximo jueves (7:00 p. m.) debe recibir a Melgar de Perú, por la Copa Libertadores.