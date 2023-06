Iván Mejía y César Augusto Londoño no terminaron bien la relación laboral que tuvieron, a pesar de que compartieron muchos años en Caracol Radio en transmisiones de partidos y diferentes programas de fútbol. Y después de tantos mensajes fuertes y ofensivos, de un lado y del otro, el manizaleño volvió a cobrarle a su excompañero aquellas palabras en contra de Falcao García.

Se debe recordar que Mejía criticó al ‘Tigre’, cuando estaba en mal momento y sin poder recuperarse de sus lesiones, lo que llevó a que los aficionados le recriminaran cuando el goleador volvió a estar en nivel y buena forma. A mediados del año 2017 se escuchó el siguiente comentario:

“Yo quiero mucho a Falcao, lo estimo mucho, desde hace mucho tiempo, pero me parece un exfutbolista. Los movimientos de él, me parecen, como si ya hubiera pasado [su momento]. Falcao tendría que pensar en que debe dejar de ganar millones y millones para darle a su iglesia, que él no es el gran contribuyente de su iglesia y dedicarse a jugar en un equipo de media tabla, donde pueda jugar 90 minutos, hasta que se recupere, si es que logra recuperarse”.

Pues, seis años después, ya con Londoño como máximo responsable del programa ‘El pulso del fútbol’ y con Mejía gozando de su retiro desde hace más de cuatro años, llegó este correo de un oyente del mencionado programa radial: “¿Se puede hablar de jubilados y pensionados en el fútbol, cuando todavía hay futbolistas que actúan y lo hacen bien?”.

Y ante el interrogante, César Augusto no desaprovechó la oportunidad para referirse al excompañero, que desde hace un tiempo lo llama “el enterrador”, porque supuestamente dañó la audiencia y popularidad del programa en el que antes compartían:

“Creo que hablar de jubilados y pensionados, es una calificación absolutamente despectiva. Un experiodista, una vez, le dijo exfutbolista a Falcao. Pero [Falcao] empezó a hacer goles, se le fue el tiro por la culata [a Mejía] y tuvo que salir corriendo. A mí, esa clasificación de jubilados y pensionados, no me gusta”.

Más allá de la pelea entre Iván Mejía y César Augusto Londoño, hay que decir que el primero de ellos aceptó que pudo haber dicho algo menos fuerte sobre el goleador histórico de la Selección Colombia en ese momento. Sin embargo, no se disculpó del todo y explicó sus razones:

“Yo no estaba equivocado, lo que pasa es que la gente no sabe entender ni leer; dije que era un exjugador porque en ese momento estaba lesionado y llevaba 9 meses sin jugar. Me sacaron de contexto. Luego, él se recuperó y volvió a las canchas porque es un profesional, pero me sacaron de contexto. Pienso que hubiese podido decir algo diferente”.