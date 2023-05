James Rodríguez, sin equipo y más dedicado a los negocios personales, sigue siendo un referente importante en el fútbol colombiano. Por eso, cuando habla o se manifiesta por algún medio, da para reacciones y polémicas de todo tipo, sobre todo de la prensa futbolera.

Y por la charla que tuvo con Andrea Guerrero y Eduardo Luis López, que fue emitida por el Canal RCN y después irá por la señal Win Sports, fueron muchas las respuestas y opiniones que salieron para responderle, cuestionarlo o apoyarlo. Y en el caso de César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid, hubo una postura crítica y ellos se justificaron por lo dicho.

Eso ocurrió en el programa ‘El pulso del fútbol’ en la tarde del jueves 25 de mayo, basados en algunas respuestas que dio James y en la actitud que tiene con ciertos periodistas o determinados medios.

Juan Felipe Cadavid, contra James Rodríguez por no arrepentirse

En una de las frases que dejó Rodríguez en la entrevista, expresó que no se arrepiente de las cosas que hace. Y eso no le gustó a Cadavid, por eso habló así del jugador de la Selección Colombia:

“Esta frase se me quedó grabada: ‘Nunca me arrepiento de mis decisiones’. James, alguna vez te tuviste que haber equivocado, seguramente, alguna decisión no fue la correcta. Si no, seguirías en la élite y parte de la grandeza es aceptar que uno se equivoca”.

En ese punto intervino Londoño para decir que él ha cometido equivocaciones, así como todas las personas del mundo, y por eso ve como negativa la frase del zurdo nacido en Cúcuta: “Cuando uno no acepta que se equivocó y corrige los errores, corre el riesgo de volverlos a repetir”. Y después llegó el complemento de Juan Felipe Cadavid a su crítica: “Yo sí creo, James, que de alguna cosa se arrepiente. Está bien que no la quiera expresar, pero no creo que no se haya equivocado”.

César Augusto Londoño dijo que James solo habla con amigos

En un principio, el análisis de Londoño llegó por la parte de los errores y correcciones: “[James] dijo: ‘Ya soy grande y sé lo que hago, bien o mal’. Si es grande y sabe lo que hace, bien o mal, que corrija lo malo y disfrute lo bueno”. Y ante la pregunta de un oyente del programa futbolero de Caracol Radio, Cadavid respondió que no hay ningún sentimiento en contra de que James juegue con la Selección Colombia: “No es que no queramos, es que la Selección tiene que ser un mérito deportivo y hoy no siento que James tenga ese mérito deportivo”.

Y llegó el momento de responder a otro oyente, que escribió que escuchando la entrevista de James se dio cuenta de “lo bueno que es”, llevando a que César Augusto mencionara varios puntos por los que el futbolista se volvió “bueno” en la entrevista:

“¿Lo “bueno” que es, qué? ¿James? Es que James, cuando habla con los amigos, es una pomita. Por eso solo habla con sus amigos. Con la gente que lo critica, que lo cuestiona, que le da duro; no habla”.

Y para entender esto hay que saber que Andrea Guerrero es muy cercana a James Rodríguez y su familia, mientras que Eduardo Luis, sin ser tan cercano, es uno de los máximos defensores del talentoso jugador y tiene contacto directo con él y su entorno. A eso se refería el comentarista con sus palabras.

¿Por qué hay tanta crítica a Jame Rodríguez?

Para cerrar el tema en la citada emisión de ‘El pulso del fútbol’, Juan Felipe Cadavid aclaró: “Como persona, nunca me ha parecido que tenga problemas o de indisciplina, la verdad”. Y César Augusto Londoño completó así: “Es un buen pelao, es un buen ser humano, tiene una bonita fundación. Lo que pasa es que no ha aprovechado la carrera, como la tenía que haber aprovechado por sus condiciones. ¿Ha ganado mucho dinero? Sí. ¿Ha sido figura en muchos equipos? También. Pero por las condiciones de James, era para estar volando en los más grandes del mundo y no desempleado, como hoy”.

Y esa misma idea la tiene Cadavid, ya que de nuevo aclaró que no hay nada personal, pero sí hay motivos para las críticas: “La gente cree que es un tema personal con él y no es un tema personal. Es un tema futbolístico. Hoy, James Rodríguez, lamentablemente, bajó su nivel, era para que se mantuviera en la élite, tiene la edad perfecta para estar en la élite. Pero por diferentes decisiones, no lo está”.