Juan Felipe Cadavid fue elegido para reemplazar a Óscar Rentería en ‘El pulso del fútbol’ de Caracol Radio después de la polémica por la salida del veterano periodista de este espacio deportivo. Y aunque pasaron varios meses desde esa decisión, ahora salió una afirmación que lo hizo estallar y hasta llegó a calificar con fuertes palabras a quien lo acusó.

Mientras estaba haciendo el análisis de uno de los primeros partidos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2023, Cadavid leía los comentarios que hacían en tiempo real en su canal de YouTube. Pero uno de estos lo hizo detener y lo leyó con molestia, para después contestar con vehemencia sobre lo que le escribieron.

Y como el autor del señalamiento volvió a escribirle y lo retó, el periodista deportivo se molestó mucho más, pidió que bloquearan al sujeto y se desahogó por algo que tocó su orgullo y lo ofendió bastante. Y aunque no es común que actúe así, él lo hace con más tranquilidad en su canal digital, hasta hablando de los directivos del FPC.

Respuesta de Juan Felipe Cadavid porque dijeron que sacó a Óscar Rentería de Caracol Radio

Mientras estaba en la dinámica de leer los comentarios de quienes estaban escuchando sus conceptos, Juan Felipe Cadavid se encontró con este mensaje: “Le hiciste el cajón a Rentería, versero”. Por eso empezó a responder, con calma y sin exaltarse: “Te acepto lo de versero, porque mucha gente no entiende que uno hable del juego, te lo acepto. Está bien si te parezco un versero, estás en todo su derecho”.

Pero poco a poco fue subiendo el tono, sus palabras también fueron aumentando el calibre, mientras aclaraba la relación que tenía con Óscar Rentería en Caracol Radio:

“Respétame, soy muy amigo de Óscar, no le hice el cajón a nadie, lamentablemente se fue de aquí. Y encontraron en este versero a una persona que podía ocupar un espacio, tan importante, como el que ocupó él por varios años, con éxito. Ocupó don Hernán Peláez, con muchísimo éxito, y ocupó Iván Mejía, con éxito”.

Aunque aceptó cualquier tipo de críticas a sus capacidades o conocimientos, Cadavid le dijo al usuario de YouTube que confrontara la versión con Rentería: “Me puedes decir versero, mentiroso, que no sé de fútbol, lo que quieras… Te exijo que me respetes, porque no le he hecho el cajón a nadie. Y si tienes los pantalones, busca a Óscar Rentería y pregúntaselo”.

Después de disculparse con sus seguidores, Juan Felipe Cadavid aceptó que le daba rabia porque lo estaban tachando de “mala persona”, pero decidió continuar con su transmisión. Sin embargo, al rato, volvió a llegar un comentario del mismo hombre que lo señaló de ‘cajonear’ a su excompañero para ocupar su lugar: “estoy acá para decirte la verdad en la cara”.

En ese momento todo estalló y Cadavid no solo retó a quien lo acusó por la salida del periodista vallecaucano, también tuvo un fuerte calificativo y le pidió a su productor que bloqueara al sujeto en cuestión:

“Búscame en Caracol [Radio] y me lo dices. Me da una piedra con esta gente que se cree valiente, pero son de lo más cagón que hay. ¡Dios mío!… A este, bloquéalo, por cagón, por miedoso, ni foto pone. Te espero por aquí en Caracol, si eres tan valiente, y me dices –Soy Wilberto y te lo vengo a decir en la cara–. A ver si tienes esa valentía”.

Y recordando que el canal de YouTube había iniciado en octubre de 2020, el mismo encargado de la producción destacó que es la primera vez que pasa algo así. Eso quedó sonando en la cabeza de Juan Felipe Cadavid, que después apuntó: “¿Este bobo fue el primer bloqueado del canal?… Se lo ganó… Que me digan lo que quieran sobre el juego, que soy bruto, que estoy cargado para uno o para otro. Pero que me digan eso, me saca de quicio”.

Para quienes no recuerdan, Óscar Rentería salió de Caracol Radio después de quejas y reportes de oyentes a las autoridades de la emisora por un comentario infortunado sobre la acusación en contra de Acharaf Hakimi, del París Saint-Germain, por presunta violación.