Juan Felipe Cadavid es quizá uno de los personajes que está llamado a liderar la nueva camada de periodistas deportivos en el país, pues en los últimos años ha recibido buenas oportunidades como ingresar a Caracol Radio y ser el compañero de César Augusto Londoño en el emblemático programa ‘El Pulso del Fútbol’, para reemplazar a Óscar Rentería, a quien sacaron volando.

Precisamente, en la emisión de este miércoles 3 de mayo, Cadavid contó la salvada que se pegó de vivir una incómoda experiencia, pues cuando fue a practicarse un traumático examen, le dijeron que aún no era el tiempo y le pidieron que regresara dentro de 10 años. Pero la anécdota la reveló porque Londoño le mandó un viajado en el programa con la frase del día.

Juan Felipe Cadavid vivió traumática experiencia en el médico

“Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no son te quiero, son es benigno”, fue lo que dijo el director del espacio radial, a lo que Cadavid reaccionó: “Uy, usted me apretó. No le voy a correr al tiempo ni a mi edad, pero le contaré una experiencia que viví”.

En ese momento, el periodista aprovechó para contarle a su compañero y a los oyentes el asombro que se llevó en el médico: “La semana pasada me fui a hacerme mi examen de próstata, que dicen hay que hacérselo a los 40, pero me llevé una sorpresa, ya que me hicieron varias preguntas y me dijeron: ‘No, usted todavía no, a los 50’. No me hicieron tacto, ni nada, sigo invicto. No he roto fuente, me sorprendí. En 10 años me mandaron a volver”.