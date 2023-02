Están más que vistas las imágenes del hincha del Deportes Tolima que ingresó a la cancha y le pegó a Daniel Cataño, generando la reacción del jugador y la posterior suspensión del encuentro, debido a que los jugadores de Millonarios no tenían garantías. Pero han salido más videos sobre lo que ocurrió después, con personas aplaudiendo al culpable mientras se iba detenido por la Policía.

Aquel penal desperdiciado y la subsiguiente expulsión del volante, en la final que Atlético Nacional le ganó al equipo tolimense en la final de la liga BetPlay 1-2022, llevó a la salida del jugador del ‘Vinotinto y oro’ y su llegada al azul de Bogotá. Pero después de eso han pasado hechos lamentables y que terminaron de ‘estallar’ durante el partido que se debía llevar a cabo el pasado domingo 12 de febrero.

Pero la agresión y todo lo que ocurrió después llevó al periodista Juan Felipe Cadavid saliera a hablar muy duro en su canal de YouTube ‘Hablemos de Juego’, apuntando directamente a los hinchas que aplaudieron y celebraron la agresión.

Explotó Juan Felipe Cadavid por aplausos al agresor de Daniel Cataño en Tolima vs Millonarios:

En medio de un video en el que señaló todo lo negativo que pasó en Ibagué, en el que respaldó las decisiones de los jugadores de Millonarios y que recordó que viene haciendo denuncias de la violencia que se vive alrededor del FPC, también dedicó unos minutos a los hinchas del Tolima. Y lo hizo con fuerza, vehemencia y palabras fuertes:

“No se trata de los puntos, del partido, se trata de que tenemos una sociedad que cada vez preocupa y entristece más. Miren cómo salió este ‘tipejo’, después de ir a pegarle al señor Cataño un puño, después de que se tirara el espectáculo…”

Y después de ver las imágenes, Cadavid no aguantó, subió el tono y se desahogó con todo, ya que le pareció indignante que cientos de aficionados aplaudieran una agresión a un protagonista del espectáculo:

“¡No jodan, no lo aplaudan, no se rían, no lo feliciten! ¡Eso no está bien, eso no está bien! Pero en nuestra sociedad y en nuestra cabeza: – Eso es normal, eso es el fútbol…-. ¡No, eso no es el fútbol! ¡Eso no es el fútbol! El fútbol nació como un juego de caballeros… Y se ha ido degenerando en el camino y degenerando, degenerando. Hasta que termina en que un ‘tipejo’ va y le pega a un futbolista, y los demás, que se quedaron sin ver el partido, que les van a sancionar la plaza: – Bien, capo, maestro, ¡no jodan!”

Para no quedarse solo con los aficionados del Tolima, haciendo un análisis de lo que pasa en muchos equipos, ciudades y entornos, Cadavid aclaró:

“Me escriben y dicen: – Los hinchas del Tolima aplauden, porque en su mayoría son gamines -. No, empecemos nosotros. Este no es un tema del Tolima, de Millonarios, de Santa Fe, del Medellín, de Nacional, de América, de Junior, de Cali, del Once, de Pereira, de Chicó, de Alianza Petrolera, de Bucaramanga, del Unión… Estoy tratando de decir todos los equipos de primera división. ¡No, esto no es un tema de una barra, de una hinchada, de un equipo! Es un tema de la sociedad y un tema que nosotros permitimos que en nuestros estadios esté entrando gente que lo que menos le importa es el equipo que aman, el equipo que representan, la camiseta que llevan puesta. Si no que, voy a hacer esto porque voy a salir entre aplausos, porque esto es una verraquera”

Y después volvió el tono alto y la queja dura del comunicador, que ha reconocido ser hincha de Independiente Medellín y que ha sido muy crítico desde su salida de Win Sports: “Esto no se trata de la camiseta, que son más gamines los de ‘A’ o los de ‘B’. ¡No! Esto se trata de que tenemos una sociedad llevada del verraco, pero además, sale aplaudido y los demás aplauden”.

Algo que no gustó a los hinchas del Tolima, y a otros tantos rivales de Millonarios, fue el respaldo a Cataño, a pesar de lo ocurrido por su reacción en contra del aficionado que lo golpeó: “¡No, no puede ser, no puede ser! Y Cataño, seguramente, se va a llevar una sanción. Pero, toda mi solidaridad con Cataño. Entiendo que lo hizo mal, que reaccionó mal. Ahora, quisiera verlos a ustedes, o a mí, en una situación parecida”.

Y para cerrar el tema, Juan Felpe Cadavid condenó toda la situación vivida en Ibagué, que llevó a que no se jugara Tolima vs Millonarios; desde una supuesta provocación de Daniel Cataño al salir al campo, hasta lo que terminó pasando con las polémicas declaraciones del presidente del equipo tolimense:

“No sé si Cataño incitó antes. Si Cataño les hizo así (muecas), si Cataño les hizo algo. ¡No lo sé, no lo sé! Igual, nada justifica nada. Todo mal aquí; Los aplausos, la reacción de Cataño. Pero partamos de un hecho, un hincha que paga una boleta, no tiene derecho a ir a pegarle a un futbolista, y en mi caso, ni siquiera para ir a decir groserías“

No son muchos los periodistas que se comprometen con sus opiniones, sobre todo cuando implican o son basadas en comportamientos de hinchas. Así que lo de este periodista es valorable, aunque a muchos no les gustó lo que dijo y su reacción.