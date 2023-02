Continúa el revuelo por la reprochable agresión de un joven que se hace llamar hincha contra Daniel Cataño, jugador de Millonarios, justo cuando iba a iniciar el partido contra el Deportes Tolima, en Ibagué. El golpe que fue respondido por el futbolista ocasionó que el encuentro fuera suspendido y todo el público debió retirarse del estadio.

(Vea también: Gamero sí quería que se jugara Tolima-Millonarios, pese a agresión a Daniel Cataño)

El agresor fue capturado y pasó la noche en una estación de Policía; sin embargo, otro detalle que desató repudio fueron las declaraciones del presidente del Tolima, César Camargo, quien culpó a Millonarios por retirarse del campo de juego y, ahora, en W Radio, el dirigente volvió a referirse sobre lo sucedido con el equipo ‘Embajador’.

“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante [Millonarios] en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño, entonces según ellos si juega él si hay garantías”, comentó en la emisora.

Además, como si fuera poco insinuó que va a pelear los puntos en el escritorio de la Dimayor, pues para él fue Millonarios el que faltó a las normas y, por esa razón, va a defender al Tolima ante las entidades correspondientes.

“Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia y no justifico los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional. Lo que diga el reglamente hay que cumplirlo en Dimayor”, expresó en la cadena radial.