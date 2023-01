Empieza una temporada más del fútbol colombiano y otra vez Fuad Char empezó hablando de lo que ganan los clubes por cuenta del contrato de televisión con Win Sports. Y decimos otra vez porque se ha vuelto costumbre que, en la presentación oficial de Junior, el máximo directivo salga a hablar del tema.

(Le puede interesar: “El 10 de Junior”: ‘Alex’ Char confirmó que ‘Juanfer’ Quintero ya está en Barranquilla)

Y esto va muy de la mano con lo que ha dicho el periodista Juan Felipe Cadavid, que conoce muy bien el tema, debido a que trabajó en el mencionado canal. Y que en sus primeras apariciones de en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio del año 2023, ha insistido en hablar de lo que pasa en el manejo de este dinero.

Esto se suma a palabras que en el pasado han dicho otros directivos de los clubes más grandes del FPC, que ponen más hinchas en los estadios, que ponen más televidentes frente a la pantalla y que ganan lo mismo que muchos clubes que no tienen respaldo de hinchadas o que llevan en la B varios años. Millonarios, Nacional, América, Medellín, por poner algunos ejemplos de clubes que no están conformes con la repartición del dinero que le entrega Win Sports a Dimayor.

Fuad Char y Juan Felipe Cadavid, con toda contra el dinero de la televisión en el FPC

El 6 de enero, en medio de la presentación oficial del equipo barranquillero, se dieron las palabras del jefe de la familia Char. Palabras fuertes, no solo por su posición en la política nacional, ni por el poderío económico y empresarial, sino porque es máximo directivo del Junior y el que toma las decisiones de peso.

Y aparte de hablar de los temas deportivos, ‘don Fuad’ se refirió al poco dinero que se recibe en Colombia por las transmisiones de televisión, esto comparando con otros países y con la subida del dólar:

“El fútbol profesional colombiano es muy pobre. Hoy, todos los equipos de fútbol del mundo funcionan por los derechos de televisión. Un equipo europeo, llámese Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Inter de Milán, reciben 250 o 300 millones de euros al año. Un equipo brasileño recibe 150 millones de dólares al año. Equipos como River o Boca, reciben 80 millones de dólares al año”.

“¿Saben cuánto recibe un equipo colombiano? Antes recibíamos un millón de dólares, cuando el dólar estaba a 3.000 (pesos colombianos), hoy que está a 5.000, ese millón de dólares se convirtió en 600.000 dólares al año. Nada, somos el país más pobre en materia de derechos de televisión del mundo”.

(Lea también: ¿Junior o Santa Fe? Respuesta de los clubes grandes del FPC a Teófilo Gutiérrez)

Hace un par de años, también en el evento de inicio de año ‘juniorista’, Char había presentado la propuesta de una compañía internacional para cambiar el canal y la forma de ganar dinero por los partidos del balompié local. Esa propuesta no fue aceptada y por eso se renovó todo con Win Sports, algo que no gustó a Fuad Char y así respondió cuando le preguntaron sobre el caso: “No, no. No sé (risas)”.

Pero el poderoso directivo de la costa norte no es el único que ha hablado, ya que el periodista Juan Felipe Cadavid, hoy en Caracol Radio, también cuestionó este tema y el poco dinero que ganan los equipos. Esto fue el pasado jueves 5 de enero, cuestionando que el dinero de la televisión la Dimayor lo reparte en las mismas cantidades para los 36 clubes profesionales:

“Eso lo tienen que organizar en Dimayor y que los equipos que tienen más ‘rating’ que otros equipos, no quiero dar nombres para no herir a nadie, que de acuerdo a eso reciban la plata. De acuerdo a cuántas veces juegan finales, cuántas veces ganan y todo lo tienen que ganar de Dimayor”.

“En Europa no lo podrían entender, un equipo puede estar en primera, el otro año en segunda, otro año en primera, volver a segunda y así. Y ganar lo mismo que el que todos los años está peleando el título. Que los equipos más pequeños entiendan que el fútbol colombiano, si mejora en su espectáculo, si los equipos grandes empiezan a competir a nivel internacional, va a llegar dinero por muchos más lados y el fútbol va a crecer”.

Y la afirmación más fuerte, la dijo Cadavid, anticipando que podría tener problemas por sus palabras: “El fútbol colombiano se maneja como una economía pobre, así nos manejamos. Si nosotros no podemos ser ricos, que todos seamos pobres y no debe ser así”.

En la conversación también intervino Diego Rueda, otro de los periodistas que antes trabajaba en Win Sports, y sumó algunos conceptos: “A los que se quedan más de 3 años en la B, deben quitarles la categoría A, con eso, no se amañan tanto en la B, porque nunca van a querer salir de ahí… El lema es; si yo no tengo, que el otro tampoco tenga”.

Lee También

Pero Cadavid siguió con el mismo concepto, y aumentó su análisis el 6 de enero, cuando escuchó las declaraciones del dueño del Junior. Destacando que en la Dimayor los equipos ‘chicos’ son mayoría y por eso votan por la repartición de dinero igualitaria para todos:

“El problema es cómo se vota en Colombia… El voto de millonarios, América y Nacional, que son los 3 equipos de mayor audiencia, público y los más ganadores en el fútbol colombiano, vale igual que cualquier otro. Si no cambian eso, en estatutos, ese problema va a estar siempre. El contrato dice, les pagamos ‘tanto’ por ‘tantos partidos’, la distribución de esos recueros es de Dimayor y ahí tiene que venir el cambio de estatutos para que los equipos históricos ganen más que los que se la pasan entre primera y segunda división”.

Sea por lo que paga Win Sports, como lo plantea Fuad Char, o por la repartición en Dimayor, como lo indica Juan Felipe Cadavid, coincidente en el término; “fútbol pobre”. Y por eso los jugadores no duran mucho en el FPC o se van por mejores ofertas, también llegan descartes de otros países y la calidad es tan baja en el ‘producto’ que ofrecen.