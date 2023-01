El inicio del año 2023 iba a traer buenas noticias para Junior y sus hinchas, debido a contrataciones de jugadores que entrarían a reforzar el plantel de Arturo Reyes. Y aunque el 2 de enero ya se tenía como confirmada la contratación de Rafael Pérez, proveniente de Talleres de Córdoba, un día después ‘explotó’ el escándalo con la noticia de que el negocio ‘se cayó’.

Aunque no se reveló exactamente lo que pasaba con el jugador cartagenero, ante la prensa se dio a conocer que supuestamente no había pasado las pruebas médicas y que no tenía la aprobación de los profesionales médicos para firmar su vinculación. Esto se filtró a los medios, pero con algunos vacíos y falta de información, llevan a que se hablara mucho y se supiera poco.

Por esta razón, el propio ‘Rafa’, se encargó de dar entrevistas y testimonios para explicar su realidad. Y aparte de mostrarse sorprendido, el futbolista negó, rotundamente, que tuviera una lesión y señaló que el concepto es responsabilidad del doctor Luis Javier Fernández.

Hinchas de Junior quedaron molestos porque anunciaron a un defensor juvenil y no a ‘Rafa’ Pérez

Apenas empezó a correr la versión de una supuesta lesión de Pérez, fueron muchas las voces que se escucharon, tanto del entorno de Junior como de la directiva de Talleres de Córdoba. Cada quien defendiendo sus intereses, pero la voz del protagonista era la más importante y esto se dio en horas de la tarde para el medio ‘Toque Sports’ de Barranquilla.

El propio Rafael se encargó de aclarar que no tenía ninguna lesión, que el médico Fernández, a quien no tenía referenciado y que ni siquiera estuvo presente en sus exámenes, indicó que la negativa se daba por una presunta lesión a futuro:

“El médico Fernández dice que estoy propenso a sufrir lesiones y me sorprende, porque estoy 100% bien. Vengo, todo el mes de diciembre, de hacer una pretemporada muy exigente, como lo son en el fútbol argentino… El doctor Fernández dijo que necesitaba una última palabra de un especialista en Estados Unidos. Si él es el médico, tendría que tener la palabra de lo que está viendo o del problema que yo tenga”.

Y como el tema perjudica laboralmente a Pérez, frustrando su transferencia a Junior y condicionando una próxima transferencia, él no se quedó callado y prefirió salir a hablar ante tantos rumores:

“‘Rafa’ Pérez viene de jugar 40 partidos en 2022, de hacer pretemporada en diciembre y sin ningún problema. Él habla de que prevé que puede haber una lesión en un futuro inmediato, como una pubalgia. Yo le dije a mi representante, si Rafael Pérez se lesiona de pubalgia, no le voy a cobrar ni un centavo a Junior, mientras esté lesionado de una pubalgia, como lo está diciendo el médico”.

Aparte de mostrarse afectado, el defensor central de 32 años mantenía la esperanza de poder llegar a un acuerdo para poder quedarse en Barranquilla y volver al equipo en el que militó entre 2017 y 2019. Pero en la noche del 4 de enero, de forma inesperada, Junior confirmó la llegada de un defensor central proveniente del Barranquilla FC.

Se trata de Howell Mena, de 21 años y que ya fue dirigido por el mismo Arturo Reyes en el otro equipo propiedad de la familia Char. Y aunque él no tiene la culpa de nada y tampoco se ha descartado que pueda llegar otro defensa en lugar de ‘Rafa’ Pérez, las publicaciones de la llegada del joven defensor se llenaron de ataques al club y peticiones para que anuncien a ‘Rafa’.

Lo llamativo es que en la misma entrevista a ‘Toque Sports’, Pérez haya dicho que ni siquiera conoce al médico Luis Javier Fernández y que insista en señalarlo como el único responsable. Así lo dijo el jugador:“Nunca había trabajado, en los 3 años que estuve acá, con el doctor Fernández. Defiendo esto porque soy profesional, vivo de esto, mi familia vive de esto y duele que digan que estoy lesionado y no es así”.