No es la primera vez que un jugador costeño, barranquillero o que militó en Junior, termina jugando en Atlético Nacional y así se gana muchas ofensas por vestir los colores de uno de los grandes rivales del club ‘tiburón’. Sin embargo, lo de Alexander Mejía no solo es cuestión del lugar de nacimiento o que haya un cambio de equipo, él habló en su momento y causó polémica.

En el pasado, las declaraciones del mundialista en Brasil 2014, dieron para que se ganara muchas críticas y recriminaciones de parte de los hinchas. Estas se dieron en el marco de partidos muy calientes y que dejaron un amargo recuerdo en los de ‘curramba’.

Muchos recuerdan los casos de Macnelly Torres y Jarlan Barrera, que siendo costeños y habiendo pasado por Junior, terminaran jugando para el equipo ‘verde de la montaña’. Pero el caso de Mejía es diferente, él no solo negó ser hincha, sino que también dijo que no le habían dado la oportunidad en el equipo de la costa norte colombiana.

Alexander Mejía aclaró sus sentimientos por Junior y Nacional, pero es hincha del Quindío

Siempre hubo controversia porque Mejía nunca pasó por Junior, pero el 17 de octubre de 2015, después de una goleada de Nacional en Barranquilla 4 por 0, hubo declaraciones de Mejía que alborotaron todo:

“Mucha gente me cuestiona y critica porque juego en Nacional; yo nunca tuve la oportunidad en Junior. No puedo ser como mucha gente quiere, que tengo que ser hincha de Junior porque soy de Barranquilla. Yo me hice por fuera, a los 12 años me fui de Barranquilla. Tengo que agradecerle al Deportes Quindío, Once Caldas, Atlético Nacional, que me abrieron las puertas en el fútbol. En algunas ocasiones les he hecho fuerza, cuando juegan torneo internacional, pero no me pidan que sea hincha de Junior. La gente tiene una criticadera, hablando cosas de uno”.

Aunque en esa oportunidad no dijo nada indebido o que ofendiera a Junior, a sus hinchas o a la ciudad, Alexander estaba ‘caliente’ por el partido. Además, el resultado fue goleada de Nacional y quedó una ‘herida abierta’, a pesar de que han pasado más de 7 años.

Y en medio de una entrevista que le dio al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el martes 3 de enero de 2023, ‘Alex’ aclaró: “Yo respeto mucho al hincha ‘juniorista’, a Junior. Obviamente, mis declaraciones no cayeron bien en muchos hinchas, pero yo tengo que ser sincero, no fui hincha de Junior y nunca fui al estadio, cuando estaba pequeño, a ver a Junior”. Esto, después de la polémica que hubo en 2021 por su posible llegada al club de ‘quilla’.

Quiso ser más claro y sincero, explicando que tampoco es hincha de Nacional y que su corazón lo tiene el Deportes Quindío, por los años que pasó en ese club y por haber sido el primero en el profesionalismo:

“Salí muy joven de Barranquilla, me terminé de criar por fuera y uno le agarra cariño a donde tuvo su formación. Tampoco soy hincha de Nacional, quiero mucho a Nacional. Tengo un profundo cariño y un respeto enorme por Deportes Quindío, fue el que me abrió las puertas para darme a conocer en el fútbol nacional. Incluso, mantengo más tiempo en Armenia que en otras ciudades, porque es una tierra que me quiere mucho”.

Eso sí, Alexander Mejía volvió a mostrar que las polémicas quedaron en el pasado y mostró respeto por los hinchas de Junior y Nacional: “Respeto las posiciones de cada quien, en su momento lo dije, pero no quise ofender a nadie con lo que dije en ese momento”.

Y para sumar a su sentimiento ‘cuyabro’, el volante no descarta que pueda llegar al Quindío para este año 2023, ahora que la directiva de Nacional decidió su salida y que no ha tenido ninguna opción formal. Eso sí, lamenta que el equipo de su corazón siga en la B y que no haya podido ascender para este año, después de la final jugada contra Huila:

“Hay una afición muy buena, es un estadio hermoso, es una ciudad que acoge a los equipos grandes cuando vienen. Y al no tener esa oportunidad, es triste para mucha gente. Hay que pensarlo bien o esperar una llamada, a ver qué proponen, qué dicen. Pero no hay un llamado o algo así concreto. Quiero mucho a la ciudad, es bonita y acogedora, toda mi familia es de acá y sería muy bueno”.

Ya se sabía que ‘Alex’ Mejía no era hincha de Junior, pero sorprendió a muchos saber que tampoco sea de Nacional. Tal vez sea lo mejor para que las rivalidades terminen y él pueda ir a un equipo, sin que le pidan que comprometa sus sentimientos, cuando él tiene al fútbol como profesión.